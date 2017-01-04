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«كوزنيتسوف» قد تنهي مهمتها في سورية الشهر الجاري

توقع مصدر روسي أن تنهي حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» مهمتها في البحر المتوسط في الشهر الجاري، بعد أدائها لمهامها قبالة السواحل السورية حيث توجد هناك منذ منتصف تشرين الثاني العام الماضي.
وصرح المصدر أمس، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، بأنه يتوقع أن تنهي حاملة الطائرات «كوزنيتسوف» وطراد «بطرس الأكبر» مهمتهما في البحر المتوسط، ويغادرا البحر المتوسط إلى الوطن (روسيا) خلال الشهر الحالي. وتساهم حاملة الطائرات الروسية الآن في جهود مكافحة الإرهاب في سورية.
ووصلت مجموعة حاملة الطائرات الروسية التي تتكوّن من الطراد «بطرس الأكبر» و«الأميرال كوزنيتسوف» التي أرسلت لتعزيز القوّات العسكرية الروسية في سورية، إلى الساحل السوري، في تشرين الثاني العام الماضي.
وحين وصولها، قال قائد الحاملة سيرغي أرتانوموف وفق ما نقلت: إن «سفن مجموعة حاملة الطائرات الروسية وصلت إلى المنطقة المحددة في شرق البحر المتوسط. وإنها تقوم بأداء مجمل مهامها في المياه وستناور إلى الغرب من الساحل السوري».
من جانبه، أشار قائد «بطرس الأكبر» فلاديسلاف مالاهوفسكي، إلى أن «الطائرات الحربية التابعة لدول أخرى تخشى الاقتراب من السفن الروسية أقل من 50 كيلومتراً مما يدل بوضوح على قدرة الطراد النووي الروسي».

وكالات

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