«كورونا» يتمدّد عالمياً.. ارتفاع قياسي بعدد الإصابات والوفيات

واصل فيروس كورونا الجديد انتشاره عالمياً، حيث سجلت إيطاليا أكبر حصيلة للوفيات، في حين انخفضت وتيرة الانتشار بالصين.



وفرضت السلطات الإيطالية حجراً صحياً على كامل إقليم لومبارديا، إلى جانب 14 مقاطعة أخرى في شمال البلاد، بما يعني الحجر على قرابة ربع السكان.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه توفي في إيطاليا أمس الأول 133 شخصاً بسبب الفيروس، وهو أكبر عدد للوفيات في البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 366 وفاة. وبذلك تكون إيطاليا ثاني أكبر بؤرة للمرض في العالم بعد الصين، سواء فيما يخص الوفيات أو الإصابات.وفي ألمانيا، سجلت 210 حالات إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1112.

وأعلنت مدريد أن عدد المصابين ارتفع من 202 إلى 436 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 16، كلهم من كبار السن وكانوا يعانون من أمراض مزمنة سابقة، كما ارتفع عدد الإصابات في فنلندا إلى 30. وفي البرتغال، ألغيت الزيارات الخارجية للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعدما أعلن أمس أنه خضع لحجر صحي كتدبير وقائي.



وتشهد البرتغال منذ يوم السبت الماضي ارتفاعاً في عدد الإصابات بالمرض، خصوصاً في شمالها، ليتجاوز العدد 20 إصابة مؤكدة.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الألبانية أول إصابتين بالفيروس في البلاد.



وفي فرنسا، قررت السلطات الصحية منع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء البلاد منعاً لتفشي فيروس كورونا.وأفادت السلطات بارتفاع عدد أعضاء البرلمان المصابين إلى أربعة، إضافة إلى عاملين اثنين في مقر البرلمان.

ووفقاً للسلطات الفرنسية فقد وصل عدد المصابين إلى 1126، في حين قضى المرض على 19 آخرين.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 65 حالة، بينما قالت وزارة الصحة البحرينية: إن عدد المصابين بلغ 95 حتى الآن.



وفي لبنان قال وزير الصحة حمد حسن: إن فيروس كورونا ما زال في مرحلة الانتشار المحدود، مضيفاً: إن هناك حالتين حرجتين من بين المصابين البالغ عددهم 32.



وفي العراق، أعلنت السلطات وفاة شخصين بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى ست، وذلك تزامناً مع تنفيذ قرار إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران، اعتباراً من أمس ولمدة أسبوع.



وفي إيران التي تعدّ إحدى الدول ذات المعدل الأعلى للوفيات بسبب الفيروس خارج الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 595 إصابة جديدة و43 وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 7161 والوفيات إلى 237.وأعلنت أمس وفاة النائب السابق للشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وقالت كوريا الجنوبية إنها سجلت 99 إصابة جديدة بالفيروس أمس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7478، بينما ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في اليابان إلى 15.



تشرين