«قضم الغوطة» مستمر... و«التركستاني» ينقذ «النصرة» في إدلب

وتكرّر أمس سيناريو اصطفاف الحافلات أمام معبر «مخيّم الوافدين» لليوم الثالث على التوالي، في مشهد بدا روتينيّاً وخاتمته متوقّعة. وفي ظل «الاستعصاء» الذي يشهده المسار الدبلوماسي، بدا أمس أن الملف على وشك اختبار جولة تصعيد سياسي جديدة عبر بوابة «مجلس حقوق الانسان» الأممي الذي تلقّى طلباً بريطانيّاً رسميّاً لـ«عقد اجتماع عاجل خلال أيام لبحث الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية». وفي خضم السجال الأميركي الروسي المفتوح، تطرّقت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، «البنتاغون»، إلى ملف الغوطة، متّهمةً موسكو بـ«إشعال النار في سوريا» و«مساعدة نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد على قتل مواطنيه»، كما طالبت بـ«الضغط لوقف الغارات على الغوطة». بدوره، أدلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتصريحات صحافيّة، عقب اجتماع لفريق العمل الدولي المعني بالوصول الانساني، ناشد عبره «كلا الجانبين وقف إطلاق النار والسماح لقوافل المساعدات بالوصول، خاصة في الغوطة الشرقية». وقال «سنستمر في مطالبة كلا الجانبين حتى آخر رمق بوقف قصف مناطق بعضهما البعض، وتمكين القوافل من الوصول إلى الغوطة الشرقية بشكل خاص»، مشيراً إلى وجود قصف متبادل «لا تمكن المقارنة من حيث النسبة، ولكن هناك قصف على كلا الجانبين».

وتكرّر أمس سيناريو اصطفاف الحافلات أمام معبر «مخيّم الوافدين» لليوم الثالث على التوالي، في مشهد بدا روتينيّاً وخاتمته متوقّعة. وفي ظل «الاستعصاء» الذي يشهده المسار الدبلوماسي، بدا أمس أن الملف على وشك اختبار جولة تصعيد سياسي جديدة عبر بوابة «مجلس حقوق الانسان» الأممي الذي تلقّى طلباً بريطانيّاً رسميّاً لـ«عقد اجتماع عاجل خلال أيام لبحث الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية». وفي خضم السجال الأميركي الروسي المفتوح، تطرّقت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، «البنتاغون»، إلى ملف الغوطة، متّهمةً موسكو بـ«إشعال النار في سوريا» و«مساعدة نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد على قتل مواطنيه»، كما طالبت بـ«الضغط لوقف الغارات على الغوطة». بدوره، أدلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتصريحات صحافيّة، عقب اجتماع لفريق العمل الدولي المعني بالوصول الانساني، ناشد عبره «كلا الجانبين وقف إطلاق النار والسماح لقوافل المساعدات بالوصول، خاصة في الغوطة الشرقية». وقال «سنستمر في مطالبة كلا الجانبين حتى آخر رمق بوقف قصف مناطق بعضهما البعض، وتمكين القوافل من الوصول إلى الغوطة الشرقية بشكل خاص»، مشيراً إلى وجود قصف متبادل «لا تمكن المقارنة من حيث النسبة، ولكن هناك قصف على كلا الجانبين».