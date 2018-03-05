«قسد» عاجزة عن تنظيف الرقة من الألغام وداعش يواصل الإجرام

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس أنه تم توثيق استشهاد شخص بسبب انفجار لغم به في مدينة الرقة، موضحة أن حصيلة الألغام داخل الرقة ارتفعت إلى 75 مدنياً بينهم نحو 20 طفلاً ومواطنة، وذلك خلال تنقلهم في الرقة، أو محاولتهم العودة إلى منازلهم، منذ نحو 3 أشهر في المدينة التي تتواصل فيها عمليات التمشيط من فرق نزع الألغام التابعة لـ«قسد» و«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويدعم «قسد».

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس أنه تم توثيق استشهاد شخص بسبب انفجار لغم به في مدينة الرقة، موضحة أن حصيلة الألغام داخل الرقة ارتفعت إلى 75 مدنياً بينهم نحو 20 طفلاً ومواطنة، وذلك خلال تنقلهم في الرقة، أو محاولتهم العودة إلى منازلهم، منذ نحو 3 أشهر في المدينة التي تتواصل فيها عمليات التمشيط من فرق نزع الألغام التابعة لـ«قسد» و«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويدعم «قسد».

ولفتت المصادر إلى أن فرق إزالة الألغام التابعة لـ«قسد» وفرق تابعة لـ«التحالف الدولي» ولجهات غربية، أوقفت عملها مؤقتاً في المدينة في تشرين الأول من العام الماضي، وذلك بعد إصابة عناصر أجانب من فرق هندسة الألغام وفقدان عناصر آخرين لحياتهم، بسبب انفجار الألغام بهم.

ولفتت المصادر إلى أن فرق إزالة الألغام التابعة لـ«قسد» وفرق تابعة لـ«التحالف الدولي» ولجهات غربية، أوقفت عملها مؤقتاً في المدينة في تشرين الأول من العام الماضي، وذلك بعد إصابة عناصر أجانب من فرق هندسة الألغام وفقدان عناصر آخرين لحياتهم، بسبب انفجار الألغام بهم.