«قسد» تكثف حملات الاعتقال بدعم من تحالف العدوان

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين عدوانهم على شمال شرق سورية، الأمر الذي رد عليه الجيش العربي السوري وأسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال وإرهابييه، على حين كثفت ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بدعم من «التحالف الدولي» المزعوم انتهاكاتها بحق الأهالي.



ونقلت مصادر إعلامية معارضة عن مصادر مقربة من «قسد»: إن جيش الاحتلال التركي قصف ناحية قزعلي جنوب غرب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي الغربي مستهدفاً منازل المدنيين ومواقع للجيش العربي السوري، مشيرة إلى أن القصف استهدف أيضاً مواقع للجيش في محيط ناحية عين عيسى بريف الرقة، من دون وقوع أي خسائر.



وأكدت المصادر أن الجيش العربي السوري رد على العدوان بقصف مواقع جيش الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية الموالية له في محيط مدينة تل أبيض والطريق الدولي شمال عين عيسى، لافتة إلى أن القصف على نقاط الاحتلال التركي ومرتزقته أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



بدورها نقلت وكالة « هاوار» عن بيان لـ«قسد»: إن ثلاثة جنود للاحتلال التركي قتلوا وأصيب أربعة مرتزقة أثناء اشتباكات اندلعت إثر هجوم للمرتزقة ولجيش الاحتلال التركي على قرى محيطة بالطريق الدولي M4 بتاريخ 7 الشهر الحالي.



وذكر البيان أنه تم إسقاط طائرة «درون» تابعة للمرتزقة الإرهابيين في الخامس من الشهر الحالي بمحيط بلدة عين عيسى.



من جهة ثانية، داهمت «قسد» وبدعم من 4 طائرات مروحية تابعة لـ«التحالف الدولي» المزعوم ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده أميركا، مخيماً للنازحين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وفق ما ذكرت مواقع إعلامية معارضة.



وأشارت المواقع إلى أن مروحيتين هبطتا إلى الأرض في حين طلب مسلحو «قسد» من الجميع التزام خيامهم عبر مكبرات الصوت، بالإضافة إلى مطالبتهم أفراد عائلة نازحة من حماة بالخروج وتسيلم أنفسهم، ليتم إثرها اعتقال 4 أشخاص منهم.



وبعد أن أشارت المواقع إلى أن المعتقلين مسلحون سابقون في تنظيم داعش الإرهابي، ذكرت أنه تم اعتقال شخص آخر من أبناء بلدة الشحيل بالتهمة نفسها، لافتة إلى أنه تم سوق المعتقلين نحو حقل العمر من أجل التحقيق معهم.



وشنت «قسد» مدعومة بقوات «التحالف الدولي» حملة مداهمات أيضاً في قريتي العزبة وغريبة شرقية بريف المحافظة الشمالي.



في غضون ذلك نقلت مواقع معارضة عن مصدر في ميليشيا «الأسايش» التابعة لـ«قسد» ويعمل في حاجز «السد» على مدخل مدينة الطبقة قوله: إن «قسد» نقلت 18 معتقلاً من مسلحي تنظيم داعش من سجن الكيريلا بمدينة عين العرب إلى سجن عايد في مدينة الطبقة، مشيراً إلى أن المحتجزين جميعهم يحملون الجنسية السورية، وأنه تم نقلهم بهدف الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة بوساطة عشائرية.



في المقابل أفادت مواقع أخرى باستهداف آلية رباعية الدفع لـ«قسد» في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، عبر تفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل طاقم الآلية وتدميرها، في حين قتل مسلح مما يسمى «استخبارات قسد» بعد مداهمة منزله في بلدة درنج التابعة لناحية ذيبان بريف دير الزور الشرقي.



من جانب آخر استقدمت قوات «التحالف الدولي» عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق أسلحة مدفعية بعيدة المدى إلى قواعدها في غرب محافظة الحسكة، حسب مواقع معارضة، أشارت إلى أن هذه الأسلحة لديها القدرة على تدمير أهداف بعيدة المدى بدقة عالية.



وتعتبر هذه التعزيزات الثانية للتحالف التي تصل سورية خلال هذا الشهر، إذ وصلت في 7 آذار الحالي، قافلة له تضم عشرات الشاحنات المحملة بمعدات لوجستية وسيارات دفع رباعي ومحولات كهربائية إلى مدينة القامشلي.



وكالات