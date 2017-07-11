«قسد» تسيطر على العكيرشي وتنفي تعرضها لقصف من «التحالف»

واصلت «قوات سورية الديمقراطية – قسد» تقدمها في الرقة وسيطرت على قرية العكيرشة، ونفت تعرض قواتها لقصف من طيران «التحالف الدولي» ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات الأميركية.

وسيطرت «قسد» على بلدة العكيرشي الواقعة شرق جنوب الرقة على طريق عام الرقة دير الزور بعد معارك عنيفة مع داعش وبدعم كبير من طيران التحالف الدولي.

جاء ذلك وسط أنباء عن قيام طيران التحالف بقصف مركز لتجمع «قسد» في القرية، ما أسفر بحسب الأنباء عن مقتل 64 مقاتلاً من قسد وإصابة العشرات.

في المقابل، أكدت قيادة غرفة عمليات حملة تحرير الرقة «غضب الفرات» في بيان نشرته على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل الأخبار أو الإشاعات التي تتحدث عن تعرض قوات قسد لقصف طيران أميركي عن طريق الخطأ في الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة تم تحريرها في دائرة الحرب الخاصة التركية لرفع معنويات مرتزقة داعش، والتأثير على حملة تحرير الرقة وتأخير تحرير المدينة لأطول فترة زمنية.

واعتبرت الغرفة أن كل جهود الدولة التركية لإعاقة تقدم قواتنا لن يكون نتائجها سوى الفشل، حملة تحرير الرقة مستمرة وستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود وهو تحرير مدينة الرقة والقضاء على الإرهاب الداعشي من جذوره. ورد داعش على دخول «قسد» للعكيرشة باستهداف مركز تجمع هذه القوات بعربة مفخخة أدت إلى قتل العشرات من «قسد».

واستمرت المعارك في مدينة الرقة في الجبهتين الشرقية والغربية حيث ما يزال تنظيم داعش متمسك بمواقعه شرق شارع سيف الدولة وفي حارة الحسون والشبلي السلامة وكذلك في حارة الجامع العتيق، في وقت يواصل الطيران التحالف شن الغارات المكثفة على جميع أحياء المدينة والتي نجم عنها سقوط 23 شهيداً وجرح 50 آخرين من المدنيين خلال اليومين الماضيين منهم 8 أطفال وعائلة كاملة. وتركزت الغارات على الأحياء القديمة وحي الدرعية وشارع الوادي ونزلة شحادة وشارع سيف الدولة.

من جانب آخر أفادت مصادر خاصة من «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في الرقة بأنها حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة من «التحالف الدولي» حيث وصلت أمس إلى محيط الرقة أكثر من 50 شاحنة محملة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر أن قسد كبدت داعش خلال اليومين الماضيين أكثر من 23 قتيلاً في الأحياء القديمة وحي الدرعية.

بدوره أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، بأن الاشتباكات بين «قسد» وداعش «تدور حالياً في مدينة الرقة القديمة قرب أسوارها، وفي حي بريد الدرعية، وأطراف حي هشام بن عبد الملك بمحيط سوق الهال».

المصدر: الوطن