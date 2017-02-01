ورش الصيانة تواصل عمليات الإصلاح والتأهيل في عين الفيجة
«قسد» تتلقّى مدرعات من الأميركيين
اقتتال الفصائل كان لتعطيل أستانة وقيادي في «الزنكي» يعترف بممارسة «النخاسة
سفارة الخرطوم: لا تأشيرات لدخول السوريين إلى السودان
الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها: إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية
وزير الداخلية الداغستاني يكشف عن التحاق أكثر من 1200 من الداغستانيين بداعش في سورية
في ظل توقف القتال.. أمريكا تسلي أحبتها في “داعش“ برمي منشورات أخبارية على الرقة
النظام التركي يقر بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريعة تورطهم بالإنقلاب
القوات العراقية تقضي على 39 إرهابيا شرق محافظة صلاح الدين
القضاء على إرهابيين كويتيين وعراقيين من تنظيم “داعش” في دير الزور
ضبط مستودع للاتجار بالمازوت المدعوم في درعا
الرئيس الأسد: ما تتعرض له سورية وفنزويلا هو ثمن تمسكهما بسيادتيهما
تسوية وادي بردى تمتدّ شمالاً.. ودمشق تشترط التنسيق حول «المناطق الآمنة»
280 مسلحا يسلمون أنفسهم وأسلحتهم في غباغب بريف درعا
عقوبات بمشروع قانون تصل للمؤبد لمن يهرب السوريين

«قسد» تتلقّى مدرعات من الأميركيين

أعلنت ميليشيا «قوات سوريا الديموقراطية» أنها حصلت «للمرة الأولى» على مدرعات من قبل الجانب الأميركي، مشيرة إلى أنها تلقّت وعوداً من إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب بمزيد من الدعم. وقال المتحدث باسم «قسد»، طلال سلو، لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن «الدفعة الأولى من مدرعات أميركية لقواتنا قد وصلت خلال الأسبوع الأول من تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم».

وفي المقابل، أكدت واشنطن، على لسان المتحدث باسم قوات «التحالف الدولي» الكولونيل جون دوريان، تسليم المدرعات إلى «الفصائل العربية في قوات سوريا الديموقراطية»، غير أنه أشار إلى أن عملية التسليم تأتي «استناداً إلى أذونات قائمة» من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وليس بناءً على إذن جديد من إدارة الرئيس ترامب.
وحول الاعتراضات التركية المتكررة على تسليح واشنطن للفصائل الكردية، أكد المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس، لوكالة «فرانس برس»، أن «السياسة الأميركية لم تتغير حتى الآن، ما زلنا نسلّح المكوّن العربي لقوات سوريا الديموقراطية».
إلى ذلك، أكد طلال سلو أن هناك «اتصالات جرت بين قواتنا وإدارة ترامب، تم التأكيد خلالها على تقديم المزيد من الدعم لقواتنا، وخاصة في حملة تحرير الرقة»، مضيفاً القول: «كانت تأتينا في السابق أسلحة وذخائر خفيفة، أما اليوم فقد دخلنا بتلك المدرعات مرحلة جديدة من الدعم».
وتبعد «قسد» قرابة 20 كيلومتراً عن مدينة الرقة من الجهة الشمالية، وتسعى منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسدّ الفرات في ريف الرقة الغربي.


(الأخبار، أ ف ب)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.