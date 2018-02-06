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«قافلة تضامن» من شرق الفرات وسنجار

 

في حركة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان التركي على عفرين، وصلت قافلة مؤلفة من عشرات السيارات والحافلات التي تقلّ مئات من المتضامنين مع سكان المنطقة في وجه الهجوم التركي، إلى مركز مدينة عفرين.

وتحركت القافلة من مناطق شرق الفرات، عبر مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الشمالي، وصولاً إلى عفرين.

وضمّت المئات من مناهضي الهجمات التركية، من مناطق شرق الفرات في سوريا، وسنجار العراقية.

وظهرت ضمن القافلة أعلام كل من «وحدات حماية الشعب» الكردية و«الأسايش»، إلى جانب أعلام «وحدات مقاومة سنجار».

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