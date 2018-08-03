«فوربس»: فيروز مطربة كل الأزمنة!

لم تكن القوائم التي أصدرتها مجلة «فوربس» الأميركية للمرة الأولى لأكثر النجوم العرب تأثيراً على الساحة العالمية اعتياديةً، إذ تمنعت المطبوعة عن إدراج إسم المطربة اللبنانية فيروز في لوائح التقييم إسوةً بغيرها من الفنانين، بل تربعت هذه الأخيرة في طليعة التصنيفات، مستحقةً بذلك لقب «المطربة العربية الأهم على الإطلاق».



التصنيف الذي سيغدو إنتاجه سنوياً، يضم مجموعة من الفنانين الرائدين الذي تمكنوا بشعبيتهم من اختراق ساحة العالمية، من مطربين وممثلين، إلى مخرجين ومصممي أزياء ولاعبي كرة قدم. إلا أن «الأسطورة» اللبنانية التي ابتدأت مسارها الفني كعضو في كورال الإذاعة الوطنية، تفردت هذه المرة بالمركز الأول و«الأعلى من أي تصنيف»، بعدما أردت قدراتها الصوتية النادرة كل الاختلافات والتناقضات الثقافية، و«وصلت مبيعاتها إلى 80 مليون نسخة»، بالإضافة إلى غنائها في أرقى المحافل الفنية الدولية كـ «قاعة ألبرت هول» الملكية في لندن، وصالة «كارنيغي» النيويوركية، و«مركز جون كينيدي»في واشنطن.



وفيما ارتكزت عمليات التقييم إلى دراسة النجاح الذي حصده المرشحون، لناحية عدد المرات التي استقلت فيها أعمالهم قوائم (Billboard) الشهيرة، تزامناً مع كم الجوائز والحفلات والعقود الإعلانية الموقعة من قبلهم مع شركات عالمية، إضافةً إلى معدلات تواتر نشاطاتهم الإعلامية، ونسب الحفلات التي أجراها هؤلاء في قاعات عالمية خارج الوطن العربيّ، تبوأ الفنان المغربيّ-الأميركيّ كريم خربوش (1984) الملقَّب بـ«فرنش مونتانا» لائحة التصنيفات بعد السيدة فيروز. وكان نجم الهيب هوب قد شرع مشواره في عوالم الموسيقى كفنان «راب» عام 2002، لتتكثف جماهيريته عام 2012 بعد طرحه ألبوم Choppa Choppa Down، ويُرشَّح من بعدها ألبومه الثاني Jungle Rules الصادر عام 2017 لجائزة «غرامي» عن فئة أفضل أداء لموسيقى الراب، ويحتل بذلك المرتبة الثالثة من قائمة Billboard 200. أما المرتبة الثانية من التصنيف، فكانت من نصيب الفنان المصري تامر حسني، رجوعاً إلى إحيائه مناسبات غنائية عديدة خارج العالم العربي يطال عددها 15 حفلة، كما تعاونه الدائم مع مغنين عالميين كسنوب دوغ، شاجس وآيكون، واستحصاله على جائزة Big Apple Music Award.



واحتجزت الفنانة اللبنانية إليسا لنفسها المرتبة الثالثة بعد حصولها على جائزة الموسيقى العالمية لثلاث مرات في 2005 و2006 و2010، ليليها نجم الغناء المغربي «الدوزي» بعدما سجلت أغنيته الجديدة «الموجة» أكثر من 31 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى اللبنانين راغب علامة وكارول سماحة، ثم كاظم الساهر، نانسي عجرم وعمرو دياب.



وبينما اقتنصت المخرجة اللبنانية نادين لبكي المرتبة الأولى عن فئة المخرجين، ليتبعها في الحيز الثاني السينمائي زياد دويري، استأثر إيلي صعب على المقدمة في قائمة المصممين، ويليه كل من ريم عكرا، زهير مراد، ربيع كيروز، جورج حبيقة، طوني ورد، وجورج شقرا.