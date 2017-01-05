«فتح الشام» تؤكد وجودها في وادي بردى وقطعها للمياه

أعلن تنظيم «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) رسمياً عن قيادته للمعارك في وادي بردى في ريف دمشق الشمالي الغربي، الأمر الذي يدحض الاتهامات التي تتعرض لها الحكومة السورية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته تركيا وروسيا وصادق عليه مجلس الأمن، إذ لا يشمل الاتفاق التنظيم. وحسب صحيفة «رأي اليوم» الإلكترونية، نشر ما يسمى أمير «جبهة فتح الشام» في وادي بردى المدعو أبو هاشم التلي والمعروف بلقب «القلموني» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة يؤكد فيها بقاء مجموعات «فتح الشام» التي وصفها بـ«المجاهدين» طوال أربعة أيام من القتال على جبهات وادي بردى، قائلاً: إن عناصره تمكنت من إيقاع خسائر بشرية في صفوف الجيش العربي السوري.

ودعا التلي مقاتليه في تغريداته إلى الثبات في محاور القتال، مؤكداً في الوقت نفسه قطع المياه عن العاصمة. وكانت الميليشيات المسلحة قد أصدرت بياناً تحدثت فيه عن عدم وجود «فتح الشام» في منطقة وادي بردى.

يشار إلى أن الاتفاق يستثني التنظيمات المصنفة «إرهابية»، وبشكل رئيسي تنظيما داعش و«فتح الشام».

وكالات