«داعش» يستهدف «درع الفرات» في ريف الباب: أكثر من 50 قتيلاً
«غزوة غنائم» لـ«داعش» في حوض اليرموك
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط يزور «قسد»
القوات العراقية تستعيد معسكر الغزلاني بالكامل من إرهابيي “داعش” وتتقدم نحو أحياء الجانب الأيمن للموصل
مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية
الفرق الفنية تدخل موقع حيان للغاز وتعمل على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته
المسلخ البشري، أم مسلخ العفو الدولية؟
1550 إرهابي عولجو في مشفى الجليل الإسرائيلي
أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية
السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”
مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد
أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب
«داعش» يستهدف «أقباط سيناء»: تهجير المسيحيين وسط صمتٍ كنسي
أميركا: 11 مليون مهاجر غير شرعي يواجهون الترحيل
إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

«غزوة غنائم» لـ«داعش» في حوض اليرموك

بالتزامن مع الهجوم الذي أطلقته الفصائل المسلحة على عدة محاور باتجاه حي المنشية في مدينة درعا، شنّ «جيش خالد بن الوليد» (المبايع لتنظيم «داعش») هجوماً على عدد من مواقع تلك الفصائل في ريف درعا الغربي، تمكن في خلاله من السيطرة على عدد من البلدات، أبرزها تسيل وسحم الجولان، قبل أن يعاود الانسحاب منها بعد وقت قصير.

ورغم الانسحاب السريع من القرى، فقد مكّنت تلك «الغزوة» التي نفذها «جيش خالد بن الوليد» من اكتساب كميات غير قليلة من السلاح والعتاد والآليات، من مخازن فصائل «الجبهة الجنوبية» ومراكزها في المنطقة، إلى جانب نهب مخازن القمح ومستودعات المحروقات، وكميات من المعدات الطبية التي كانت داخل المشافي الميدانية المنتشرة هناك.
وحافظ التنظيم على بعض التلال الحاكمة التي سيطر عليها في خلال الهجوم، فيما انسحب من معظم التجمعات السكنية التي دخلها، بعدما أعادت الفصائل المسلحة تنظيم صفوفها في منطقة حوض اليرموك، وردّت الهجوم.
أما داخل المدينة، فما زال هجوم الفصائل المسلحة مستمراً، وإن بوتيرة أخف من قبل، إلا أن ذلك يعكس الإصرار على تعميق الخرق الذي أنجزه داخل حيّ المنشية. وفي المقابل، حاول الجيش السوري استعادة المبادرة، عبر شنّه لهجوم أول من أمس على نقاط المسلحين الجديدة، غير أنه أوقف بعد تفجير انتحاري بعربة مفخخة.


(الأخبار)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.