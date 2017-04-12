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«علماء» السودان يفتون بتعدد الزوجات

دعت هيئة علماء السودان إلى تعدد الزوجات للحد من ارتفاع معدلات العنوسة والطلاق في البلاد، وفقاً لوكالة الأخبار السودانية «سونا».
وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح: إن هناك أدلة شرعية أجازت التعدد في الزواج بوجود شرطين، مشيراً إلى أن الشرط الأول هو العدل والشرط الثاني الحاجة لهذا الزواج.
واستشهد بالآية الكريمة في سورة النساء: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
وبيّن أن بعض العلماء بناء على هذه الآية أفتوا بأن الأصل في الزواج التعدد، مشيراً إلى رأي علماء غيرهم يرون أن الأصل في الزواج عدم التعدد.
أما بالنسبة للشرط الثاني، فهناك حاجة ماسة في السودان لتعدد الزوجات، بسبب الضرورات والمشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات العنوسة والطلاق.
وأضاف: إن النساء المطلقات بحاجة إلى العودة لعش الزوجية، طلباً للعفة والسكن والاستقرار، وبعضهن يتخوفن من الفتنة لجمالهن أو صغر أعمارهن.

وكالات

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