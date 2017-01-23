«شرطة شمال سوريا»: يحيا إردوغان

نشرت صحيفة «يني شفق» التركية تقريراً حول تدريب قوات الأمن والشرطة التركية نحو 450 من السوريين، ضمن تشكيل «أمني» يخضع لقيادة القوات المسلحة التركية، مُنشأ للعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات «درع الفرات». وأوضحت أنه سيتم نشر تلك القوات في المدن الرئيسية في شمال سوريا.



وأوردت الصحيفة أن «هذه القوات ستعمل بمثابة الضامن للأمن في المنطقة»، مضيفة أن «تركيا تهدف إلى تدريب أكثر من 5000 من ضباط الشرطة ضمن هذا المشروع». ونشرت الصحيفة تسجيل فيديو يظهر العناصر خلال وجودهم في معسكر التدريب، وهم يرددون هتافات وراء أحد الأشخاص. ويردد العناصر في التسجيل «الله أكبر... على كل من طغى وتجبّر. تحيا تركيا. يحيا إردوغان. تحيا سوريا حرة أبية. يحيا إردوغان».



(الأخبار)