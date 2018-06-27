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«شارع الأكل» لأول مرة في دمشق.. وتكلفة الدخول بـ 500 ليرة فقط

كشف مدير وكالة سوشلها للدعاية والإعلان زيد عجلاني عن التحضيرات لـ «شارع الأكل» ضمن كرنفال «الشام بتجمعنا» ، بفكرة فريدة بتنظيم شارع مخصّص للأكل من شركة «بي أوردر» توضع فيه الأصناف ، لـ «الشم» و«التذوق» والتصوير أيضاً، والذي سيقام في حديقة تشرين بتاريخ 27 حزيران ويستمر حتى الـ26 من تموز المقبل ، موضحاً أن الشارع سيشمل 30 خيمة تقدم الأكل، تشمل مطاعم إلى جانب هواة طبخ سيقدمون مختلف أنواع الأطعمة.


وذكر عجلاني أن الحملة تشمل أهداف بيعية وإعلانية وثقافية، مشيراً إلى أن تكلفة الدخول بقيمة 500ل.س ، تشمل الدخول إلى الشارع مع إمكانية تناول صنف معين من الأطعمة مقابل هذه المبلغ ، منوهاً إلى أن الأسعار داخل الشارع تتراوح بين الـ500 والـ1500 ليرة، أو مافوق بحسب سعر الطبق المقدم.

 ولفت عجلاني إلى أن ما يميز الأصناف المطروحة هو صغر حجمها، ليشكل ذلك فرصة للزائر بتناول أكثر من نوع واحد ، والتعرف على مختلف الأطباق ، موضحاً أن الشارع سيتضمن أطباق من مختلف الأنواع «غربي وشرقي وصيني»، إلى جانب ابتكار أنواع جديدة من الأصناف.


وبيّن عجلاني أن «شارع الأكل» سيستمر لمدة شهر كامل على أرض الحديقة، بنكهات جديدة ، ومطاعم مختلفة على مدار كل أسبوع، إلى جانب اجراءات عديدة لتنظيم الدخول والخروج عبر ممر واحد ، ورقابة صحية على مختلف الأصناف المقدمة.


المصدر: شام إف إم

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