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«سقطة» ايلي صعب

 

تحوّل المصمم ايلي صعب (لاصورة) إلى حديث الاعلام أمس ليس بسبب عرض أزياء قدّمه، بل بعدما نشر صورة للممثلة الإسرائيلية غال غادوت على حسابه الرسمي على إنستغرام، خلال حضورها سهرة «غلودن غلوب» التي أقيمت قبل أيام في لوس أنجليس.

كان المصمم اللبناني أرفق صورة الممثلة وهي ترتدي فستاناً أزرق من تصميمه لربيع 2018، بتعليق يمدح طلّتها «الخالية من العيوب» في إشارة إلى جمالها وتناسق قوامها. لكن الصورة والتعليق شهدا هجوماً على المصمم الذي تباع تصاميمه في مختلف المدن والمواقع العالمية، مطالبين إياه بحذف الصورة لأنه يتغزّل بالممثلة الاسرائيلية. هذا الأمر دفع صعب لحذف الصورة من الموقع. مع العلم أنه لا يشرف شخصياً على الموقع بل يوكل تلك المهام إلى شركة متخصصة في السوشيال ميديا.

يذكر أن غادوت هي ملكة جمال إسرائيل سابقاً، ومجنّدة في جيش العدو. كما أنها بطلة فيلم «المرأة الخارقة» (إخراج باتي جينكينز) الذي مُنع عرضه في لبنان وبعض الصالات العربية، بعدما نجحت حملات المقاطعة بمنع عرضه.

 

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