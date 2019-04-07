«زراعي اللاذقية» يربح 90 مليوناً في 2018

كشف مدير فرع المصرف الزراعي في اللاذقية ميلاد عيسى، تحقيق المصرف أرباحاً بقيمة 90 مليون ليرة سوريّة خلال عام 2018.



وأكد عيسى استئناف جميع القروض لكل الغايات بآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، مبيناً أن قيمة الاقراضات الإجمالية لعام 2018، تجاوزت 117 مليون ليرة سوريّة، مقابل 78 مليون ليرة قيمة التحصيلات، و446.5 مليون ليرة إجمالي قيمة الأضرار المصروفة، و177 مليون قيم الحبوب المصروفة، و1.144 مليار ليرة قيمة مبيعات الأسمدة خلال العام المنصرم.



وأشار مدير المصرف الزراعي إلى إعفاء المقترضين من الفلاحين من القطاعين التعاوني والخاص من فئة تحت 5 ملايين ليرة سوريّة من الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المستحقة وفقاً للقانون رقم 46 لعام 2018، الذي أصدره رئيس الجمهورية، وجدولة رأس المال المتبقي مدة 10 سنوات بفائدة 11 % إذ يستحق القسط الأول بتاريخ 1/ 8/2019، مبيناً أنه لكي يستفيد المقترض من هذا القانون يجب عليه تسديد دفعة حسن نية 5 %، من رأس المال الخاضع للجدولة.



ولفت عيسى إلى أن إجمالي قيمة الإيداعات في المصرف خلال العام الفائت بلغت 1.7 مليار ليرة منها 917 مليوناً من القطاع العام، 23 مليوناً في القطاع التعاوني، 507 ملايين في القطاع الخاص، 271 مليوناً في قطاع التوفير، مشيراً إلى أن قيمة السحوبات بلغت 1.5 مليار ليرة خلال المدة نفسها، ومنها 907 ملايين للقطاع العام، 5.7 ملايين للقطاع التعاوني، 510 ملايين للقطاع الخاص، 168 مليوناً لقطاع التوفير.



وعن نشاط المصرف الزراعي في المحافظة منذ بداية العام الجاري، بيّن عيسى أن قيمة التحصيلات منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي وحتى العشرين من آذار، بلغت 84 مليون ليرة سوريّة، مشيراً إلى أن قيمة الفوائد المعفاة من تاريخ صدور القرار وحتى 27 آذار 2019، بلغت 74.552 مليون ليرة سوريّة.



وأضاف عيسى إنه وخلال شهري كانون الثاني وشباط، بلغت القيمة الإجمالية للإقراضات 12 مليون ليرة سوريّة، مقابل 4 ملايين قيمة التحصيلات، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات من الأسمدة تجاوزت 305 ملايين ليرة خلال المدة المذكورة.وأشار عيسى إلى رصيد المصرف خلال الشهر الأول والثاني من العام الجاري من مادة اليوريا، والذي بلغ 2453.2 طناً، مقابل 615.190 طناً من مادة البوتاس، و460 طناً من مادة السوبر.



ولفت مدير المصرف الزراعي إلى تعديل جدول الاحتياج المعمول به في المصرف وإصدار جدول جديد بتاريخ 18 آذار 2019، ليتم إنهاء العمل وفق الجدول الصادر بتاريخ 31 أيار 2018، مبيناً أنه إجراء يتعلق بالغايات وأنواع وسقوف القروض التي توقفت قبل نحو ثماني سنوات، وله مدلولات بتطوير سياسة الإقراض، كنوع من التسهيلات التي تقدم للمقترضين لتكون قريبة من الواقع بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وارتفاع الأسعار.



وعن أنواع القروض التي يمنحها المصرف الزراعي، أوضح عيسى أنها تشمل قروض المشروعات المتناهية الصغر، التي يصل سقفها إلى 2 مليون ليرة بفائدة 10 %، مشيراً إلى أنه في حال التزم المقترض بالتسديد وتنفيذ المشروع يتم إعفاؤه من 4 % من نسبة الفائدة.



وذكر عيسى أن قروض هذه المشروعات تشمل تسمين العجول والخراف، وزراعة الفطر، وصناعة المخللات والمربيات والألبان والأجبان، ومشتقاتها، وتعبئة الحبوب وغربلة وجرش الأعلاف، ومستلزمات التنور السياحي وتجفيف الفاكهة، وصناعة الخل، والسجاد اليدوي، ومستلزمات مشحم ومغسل السيارات، وتربية الدجاج البياض، وأدوات الحدادة والخياطة، مشيراً إلى أن هذه القروض يتم منحها بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.



الوطن