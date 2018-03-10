«رجل الثورة» تسلل إلى «دار الأوبرا»!

«من أخطر اللحظات التي مرّت بها الحرب في سوريا هي إتهام الدولة السورية بإستخدام السلاح الكيماوي»، بحسب وجهة نظر المخرج السوري نجدت أنزور. انطلاقاً من هذه الفرضية ومن همّ دحضها وتقديم براهين بأسلوب فني لإثبات عكس ذلك، انطلق المخرج المعروف للبحث عن حكاية يقدّمها كفيلم سينمائي حمل إسم «رجل الثورة»، لينجز بالتعاون مع الكاتب حسن م يوسف نصّ الفيلم الناطق بالإنكليزية، ويختار سيف الدين السبيعي لأداء دور البطولة بسبب قدرته على اتقان لغة شكسبير.

كما أنّ مواصفاته الشكلية تتقارب مع شخصية البطل، فيما قاسمته البطولة الممثلة والمغنية اللبنانية ميرفا القاضي. يحكي الفيلم قصّة صحافي أجنبي يدخل الأراضي السورية بطريقة غير شرعية، وينسج علاقات مع جماعات إرهابية، ويبدأ البحث عن صور محددة لينال عليها جائزة. صوّر أنزور الشريط في زمن قياسي لم يتجاوز 16 يوماً، وبعد افتتاحه بعرض خاص أمس، يفتتح اليوم في «درا الأوبرا» في تمام الساعة 5:30 مساء بعرض ثان خاص.