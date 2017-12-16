«رجل أعمال» متوارٍ عن الأنظار: موسم «صيد الحيتان» يبدأ في حلب؟

ردّ مكتب وزير الداخليّة بالكتاب رقم 42445 /م و/8/ 5 1496 تاريخ 9 تشرين الثاني 2017، المتضمن «موافقة السيد وزير الداخلية على المقترح». وتأسيساً على ذلك، كُلِّف «رئيس فرع الأمن الجنائي إجراء التحقيق بإشرافه بالذات نظراً لأهميّة هذا الموضوع». تتمحور القضيّة حول «العقار 3096 مقسم 97 منطقة عقارية سابعة – الجلّوم، أثري تاريخي»، وهو في الوقت الراهن عبارة عن بناء من خمس طبقات بشكل مخالف للنظام العمراني في مدينة حلب القديمة. وبيّنت التحقيقات أنّ البناء المذكور كان في السابق «عبارة عن طبقة واحدة» قبل تغيير أوصافه على الصحيفة العقارية بتاريخ 2 حزيران 2010. واتّضح أن مديرية المصالح العقارية قد استندت في تعديل الأوصاف على كتاب مديرية الآثار والمتاحف بحلب رقم 4409 تاريخ 2 أيار 2010.

ردّ مكتب وزير الداخليّة بالكتاب رقم 42445 /م و/8/ 5 1496 تاريخ 9 تشرين الثاني 2017، المتضمن «موافقة السيد وزير الداخلية على المقترح». وتأسيساً على ذلك، كُلِّف «رئيس فرع الأمن الجنائي إجراء التحقيق بإشرافه بالذات نظراً لأهميّة هذا الموضوع». تتمحور القضيّة حول «العقار 3096 مقسم 97 منطقة عقارية سابعة – الجلّوم، أثري تاريخي»، وهو في الوقت الراهن عبارة عن بناء من خمس طبقات بشكل مخالف للنظام العمراني في مدينة حلب القديمة. وبيّنت التحقيقات أنّ البناء المذكور كان في السابق «عبارة عن طبقة واحدة» قبل تغيير أوصافه على الصحيفة العقارية بتاريخ 2 حزيران 2010. واتّضح أن مديرية المصالح العقارية قد استندت في تعديل الأوصاف على كتاب مديرية الآثار والمتاحف بحلب رقم 4409 تاريخ 2 أيار 2010.

وفقاً لضبط التحقيق المكوّن من ثماني عشرة صفحة، فقد شملت التحقيقات كلّاً من: محمد نعمان منصور، بصفته وكيلاً عن صاحب العقار عماد عيّاش، ومارلين أسعد الموظفة في مديرية الآثار والمتاحف بحلب، بصفتها «مسؤولة عن نقل الملكية وتغيير المواصفات في فترة حدوث المخالفة»، وأحمد خيزران الموظف في مديرية المدينة القديمة، وبسام السيد خليل بصفته «معاون مدير الآثار والمتاحف في حلب وقت حدوث المخالفة»، ماجد زمّار، وأحمد أحمد (تقرّر ترك الأخيرَين ما لم يكونا مطلوبَين لدواعٍ أخرى). فيما يتوارى عن الأنظار كلّ من: محمد براء قاطرجي (رجل أعمال)، محمد عدنان طرقجي (مهندس)، باسل موسى (مهندس)، جورج كشر (مهندس)، ومحمد عمار غزال (مدير المدينة القديمة وقت وقوع المخالفة، والمصروف من الخدمة قبل سنوات لأسباب تمسّ النزاهة). حظي ورود اسم قاطرجي في الملف باهتمام من النيابة العامة، وأكّدت في خلال التحقيقات ثلاث مرّات وجوب التوسع في التحقيق «لجهة دور براء قاطرجي في استحصاله على رخصة تصحيح أوصاف العقار موضوع الضبط».

وفقاً لضبط التحقيق المكوّن من ثماني عشرة صفحة، فقد شملت التحقيقات كلّاً من: محمد نعمان منصور، بصفته وكيلاً عن صاحب العقار عماد عيّاش، ومارلين أسعد الموظفة في مديرية الآثار والمتاحف بحلب، بصفتها «مسؤولة عن نقل الملكية وتغيير المواصفات في فترة حدوث المخالفة»، وأحمد خيزران الموظف في مديرية المدينة القديمة، وبسام السيد خليل بصفته «معاون مدير الآثار والمتاحف في حلب وقت حدوث المخالفة»، ماجد زمّار، وأحمد أحمد (تقرّر ترك الأخيرَين ما لم يكونا مطلوبَين لدواعٍ أخرى). فيما يتوارى عن الأنظار كلّ من: محمد براء قاطرجي (رجل أعمال)، محمد عدنان طرقجي (مهندس)، باسل موسى (مهندس)، جورج كشر (مهندس)، ومحمد عمار غزال (مدير المدينة القديمة وقت وقوع المخالفة، والمصروف من الخدمة قبل سنوات لأسباب تمسّ النزاهة). حظي ورود اسم قاطرجي في الملف باهتمام من النيابة العامة، وأكّدت في خلال التحقيقات ثلاث مرّات وجوب التوسع في التحقيق «لجهة دور براء قاطرجي في استحصاله على رخصة تصحيح أوصاف العقار موضوع الضبط».

عرض خيزران الأمر على «قريبه وصديقه براء قاطرجي» الذي وافق على الأمر ووعد بتأمين الموافقات اللازمة مقابل حصوله على مبلغ مليوني ليرة سورية (نحو 40 ألف دولار وفقاً لسعر الصرف في تلك الفترة). وقد أوردت إفادة منصور المعلومات نفسها بتطابق تام. ووفقاً للإفادات، فقد دفع منصور المبلغ إلى خيزران الذي أعطاه بدوره لقاطرجي، الذي دفع منه مبلغ خمسمئة ألف للمهندسة مارلين أسعد، وأربعمئة ألف لأحمد خيزران (على دفعات). أما إفادة مارلين أسعد، فتقول إنها تعرفت إلى قاطرجي عام 2008 بصفته «صاحب أملاك ومحلات في مدينة حلب القديمة»، وفي عام 2009 طلب منها «العمل على تأمين الموافقات اللازمة لتصحيح أوصاف عقار مخالف» لكنها رفضت. وتتابع الإفادة بالقول إن قاطرجي ألحّ في طلب الأمر، وأعلمها بأنّ له «نفوذ ومعارف في الدولة، وسيقوم بحمايتها في حال حصول أي إشكال»، كذلك عرض عليها مبلغ خمسمئة ألف ليرة سورية، ووعدها بترقيتها «من طريق معارفه ووضعها في منصب مدير الآثار والمتاحف بحلب». وفي عام 2010 أنجزت أسعد المهمّة بالتعاون مع معاون المدير للشؤون الإدارية بسام السيد خليل الذي حصل على مبلغ قدره مئة ألف ليرة سوريّة. وثمة تفصيل لافت في إفادة المذكورة، مفاده أنها بعد شهرين من إنجاز المهمة طلبت من قاطرجي العمل على «نقل المهندس خالد المصري (مدير الآثار وقتها) بسبب سوء معاملته مع الموظفين، ومن أجل أن أتسلّم مديرة مكانه»، وبعد فترة نُقل المصري بالفعل. أما آخر تواصلٍ بين المهندسة و«رجل الأعمال»، فقد حصل قبل أقل من شهر بعد أن استشعرت الخطر من جرّاء «كشف المستور» والبدء في التحقيقات، حيث حاولت الاتصال به مرات عدة، لكنه لم يردّ على اتصالاتها، فأرسلت له رسالة نصية تقول فيها: «الأخ براء العزيز، الأخ منصور نعمان سجين في الجنائية. أرجو التدخل من قبلك بالسرعة القصوى».