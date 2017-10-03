«دير شبيغل»: المعارضة السورية هي الخاسر الأكبر من العمليات الروسية

رأت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية، أن الخاسر الأكبر من العمليات العسكرية الروسية في سورية «هي بلا شك المعارضة السورية، لأن روسيا استغلت الحرب من أجل دعم موقفها السياسي، في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة الأميركية عن دعم ما سمته «الثوار»، بعد إخفاق محاولات الصلح بين أطراف الأزمة».

ونشرت الصحيفة تقريراً، ترجمته مواقع إعلامية داعمة للمعارضة، تحدثت فيه عن العمليات الروسية في سورية، تحت عنوان «أرض المذبحة» الاستفزازي، وساوت بين من يدعم الإرهاب ومن يكافحه بقولها: «على مدى عامين، قادت كل من الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، إضافة إلى روسيا حرباً متعددة الجبهات في سورية».