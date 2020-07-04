تطور ميداني على جبهة إدلب
جهود تركيّة لتشكيل «جيش منظّم» في إدلب
النص الكامل لبيان قمة أستانا السادسة
الولايات المتحدة تنقل عدد من معتقلي “داعش” من سورية إلى العراق
الحسكة.. الاحتلال التركي يستهدف خطوط التماس مع الجيش بالقنابل المضيئة ويعتدي مجدداً على قرى المدنيين
مسلحون مدعومون تركياً يحرقون أراضٍ زراعية في الباب شرق حلب
الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019
بيان حول استجابة وزارة الصحة لجائحة فيروس كورونا المستجد
ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا
“قسد” تشن حملة أمنية جديدة بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي في دير الزور
مصرع القائد الحقيقي لتنظيم “القاعدة” في سوريا
الطائرات الأمريكيّة تتدخل لصالح الجولاني على خط القتال في ادلب

«دودة اللوز» تهدد محصول القطن في الحسكة

قال رئيس دائرة وقاية النبات في مديرية الزراعة في الحسكة المهندس طلال الحيجي: إن ديدان اللوز بدأت بالظهور في حقول القطن في المحافظة، حيث تم تسجيل بعض الإصابات في الحقول المزروعة في الريف الشمالي منها، ولاسيما في منطقة أبو راسين, لكن هذه الإصابات دون العتبة الاقتصادية. مبيناً أن استخدام الفلاحين والمزارعين للبذار المهرب مجهول المصدر في زراعة القطن هو أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى إصابة المحصول بديدان اللوز.

وأضاف المهندس الحيجي :إن دودة اللوز تظهر أول الموسم على القمم النامية (النابورات) فتسبب جفافها ثم تنتقل إلى الجوز عند تكونه وتتلف محتوياته ليظهر بعدها العفن الأسود وهي من أخطر الآفات التي تصيب القطن فتؤدي إلى ضرر كبير بالمحصول، حيث ينقص الإنتاج.

وأوضح الحيجي أن مديرية الزراعة قامت بتوجيه المنتجين عن طريق الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية المنتشرة في كل أنحاء المحافظة بضرورة مراقبة الحقول المصابة والنسب من واقع الحقول.

 

 


تشرين 