«دودة اللوز» تهدد محصول القطن في الحسكة

قال رئيس دائرة وقاية النبات في مديرية الزراعة في الحسكة المهندس طلال الحيجي: إن ديدان اللوز بدأت بالظهور في حقول القطن في المحافظة، حيث تم تسجيل بعض الإصابات في الحقول المزروعة في الريف الشمالي منها، ولاسيما في منطقة أبو راسين, لكن هذه الإصابات دون العتبة الاقتصادية. مبيناً أن استخدام الفلاحين والمزارعين للبذار المهرب مجهول المصدر في زراعة القطن هو أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى إصابة المحصول بديدان اللوز.



وأضاف المهندس الحيجي :إن دودة اللوز تظهر أول الموسم على القمم النامية (النابورات) فتسبب جفافها ثم تنتقل إلى الجوز عند تكونه وتتلف محتوياته ليظهر بعدها العفن الأسود وهي من أخطر الآفات التي تصيب القطن فتؤدي إلى ضرر كبير بالمحصول، حيث ينقص الإنتاج.



وأوضح الحيجي أن مديرية الزراعة قامت بتوجيه المنتجين عن طريق الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية المنتشرة في كل أنحاء المحافظة بضرورة مراقبة الحقول المصابة والنسب من واقع الحقول.



تشرين