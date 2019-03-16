«داعش» يهاجم في محيط الباغوز

شهدت أطراف الباغوز خلال اليومين الماضيين تكثيفاً في هجمات «داعش» على مواقع «قوات سوريا الديموقراطية»، ساعدها غيابٌ متقطع لطائرات «التحالف الدولي»، بسبب الأحوال الجوية.



وتمكن التنظيم، أمس، من إرسال انتحاريين إلى نقاط قريبة من مواقع «قسد»، مستفيداً من التخفي في صفوف مدنيين كانوا يغادرون الباغوز، على ما نقلت وسائل إعلام مقربة من «التحالف».



وقال المتحدث باسم «قسد»، مصطفى بالي، إن «الهجمات استهدفت عائلات مقاتلي داعش المستسلمين عند ثلاث نقاط خروج من الجيب»، مشيراً إلى أن حصيلة التفجيرات كانت «مقتل 6 مدنيين وإصابة ثلاثة مقاتلين» في «قسد». وأتى تصعيد الهجمات في وقت أعلنت فيه فرنسا أنها استقبلت عدداً من الأطفال الذين خرجوا من «جيب الباغوز» وكانت تحتجزهم «قسد»، مِمَّن لا عائلات لهم.