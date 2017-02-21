«داعش» يدعش الفصائل جنوباً ويقتل منهم 50 بعد تنسيق مع جناح «لواء المعتز بالله»

تمكّن «جيش خالد بن الوليد» (المبايع لتنظيم «داعش») من التوسع شرقاً في منطقة حوض اليرموك، والسيطرة على عدد من النقاط والبلدات في ريف درعا الغربي، بعد هجوم واسع ومفاجئ شنّه صباح أمس، على مواقع الفصائل المسلحة في بلدات سحم الجولان وحيط وتسيل وجلّين وعدوان.



وفي خلال وقت قصير، تمكّن من فرض سيطرته على البلدات الثلاث، قبل أن تنقل مصادر معارضة أنه انسحب من جلين بعد هجوم معاكس شنته الفصائل.

ولفتت المصادر إلى أن ما يقارب 50 عنصراً من فصائل الجبهة الجنوبية قتلوا في خلال الاشتباكات وجراء تصفية مسلحي التنظيم لعدد منهم بعد إصابتهم أثناء المعارك. ولفتت إلى أن الهجوم جاء بعد تنسيق مع جناح من «لواء المعتز بالله» بنحو سري.

وكالات