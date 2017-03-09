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«حميميم» ينفذ 8 عمليات إغاثة في سورية

نفذ مركز المصالحة الروسي في حميميم 8 عمليات لتقديم المساعدات الإنسانية في سورية شملت محافظات حلب والقنيطرة واللاذقية.
وبحسب ما نقل الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»، فقد نفذ مركز حميميم 6 عمليات توزيع للمساعدات الإنسانية في حلب وواحدة في كل من اللاذقية والقنيطرة.
ففي حلب وزع عناصر المركز 0.94 طن من الخبز و4.8 طن من زجاجات مياه الشرب على سكان عدة أحياء.
وفي بلدة كيرسان في محافظة اللاذقية تم توزيع 100 سلة غذائية ومواد مدرسية وألعاب أطفال على السكان. وقام العسكريون الروس كذلك بتوزيع 400 سلة غذائية على سكان بلدة جبع بمحافظة القنيطرة.
وأعلن المركز أن توزيع المساعدات الروسية خلال يوم الثلاثاء 7 آذار شمل 2820 شخصاً وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الموزعة 8.26 أطنان. بالإضافة إلى ذلك، تواصل القوات الروسية نقل المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإنسانية إلى سكان سورية.
وألقت الطائرات الروسية بالمظلات مساعدات إنسانية لسكان دير الزور مؤلفة من مواد غذائية بلغ وزنها 20.4 طناً حصلت عليها الحكومة السورية من الأمم المتحدة.

وكالات

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