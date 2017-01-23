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«حميميم» يقدم 3.5 أطنان مساعدات لقرية في اللاذقية

أعلن المركز الروسي لتنسيق «الهدنة» في سورية، أمس، أنه قدم لسكان قرية دير زينون في ريف محافظة اللاذقية 3.5 أطنان من المساعدات الإنسانية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء، عن الرائد أندريه غلوشكوف في المركز قوله: «مرة أخرى وصلنا إلى محافظة اللاذقية، ونحن نزورها كثيراً، ونصل إلى مختلف البلدات فيها، وفي هذه اللحظة تجري عملية تقديم المعلبات والسكر والأرز، إضافة إلى ذلك قدمنا 3 أطنان من الدقيق الروسي من نوعية عالية، و100 كغم من الملح»، مضيفاً: إن الوزن الإجمالي للشحنة الإنسانية يبلغ 3.5 أطنان.
وأشار المركز إلى أن 250 شخصاً في قرية دير زينون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقدموا الطلبات للحصول عليها.
وأعرب رئيس الإدارة المحلية عن الشكر للقيادة الروسية والشعب الروسي على تقديم المساعدات.
يذكر أن المركز في مطار حميميم العسكري قرب اللاذقية يواصل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان السوريين، حيث يدرس احتياجاتهم في مختلف المناطق ويقوم بنقل المساعدات إليها. وتضم المساعدات مواد غذائية وأدوية وغيرها من المواد الضرورية.

وكالات

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