«حرييت»: اجتماع دانفورد ــ أكار بحث معركة الرقة

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد، مع نظيره التركي خلوصي أكار، في خلال لقاء في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، مجالات التعاون العسكري المشترك، ومعطيات معركة مدينة الرقة السورية، وفق ما أشارت إليه صحيفة «حرييت» التركية.



وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر عسكرية، ما مفاده أن «أكار شرح لدانفورد معطيات عملية (درع الفرات)، وأكد أن الجيش التركي تمكّن من السيطرة على معظم مدينة الباب»، مضيفة أنه «شدد على أهمية دعم قوات (التحالف الدولي)».

وبالتوازي، قال الجيش التركي أمس، إنه يوشك على استكمال السيطرة على مدينة الباب. ولفت في بيان إلى أن «عملية انتزاع السيطرة الكاملة على المدينة قاربت على نهايتها، وسط انهيار لمقاومة تنظيم (داعش) إلى حد كبير».



(الأخبار، رويترز)