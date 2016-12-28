«تموين دمشق»: انخفاض أسعار الزيوت والسمون والسكر هذا الشهر

بيّنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وجود انخفاضات سعرية طالت عدداً من المواد الأساسية خلال الشهر الحالي في أسواق دمشق، أبرزها انخفاض بنسبة 12.5% لسعر السمن النباتي، وكذلك انخفض سعر السكر 10% في حين سجل سعر الزيت النباتي انخفاضاً بنسبة 3%. وبينت الأسعار في المذكرة أن سعر كيلو السكر كان في النصف الأول من الشهر الحالي 400 ليرة على حين انخفض في النصف الثاني إلى 360 ليرة وكذلك سجل سعر كيلو السمن النباتي ألف ليرة للكيلو وانخفض في نهاية الشهر إلى 875 ليرة وكيلو الزيت النباتي انخفض من 775 ليرة إلى 750 ليرة. بينما ساد الاستقرار جميع المواد والسلع الأخرى مثل الرز وزيت الزيتون والبرغل والدقيق والشاي التي استقر سعر الكيلو بين 3-3.02 ألف ليرة واستقر سعر الفروج المذبوح عند 11900 ليرة ولحوم العجل الهبرة 3800 ليرة وكيلو هبرة الغنم قرابة 5 آلاف ليرة. بينما كشفت المذكرة أن الزيادة السعرية التي سجلتها المواد الغذائية هي سعر صحن البيض الذي تحرك منذ بداية الشهر من 1450 إلى 1550 ليرة بزيادة 100 ليرة للصحن. وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المديرية محمود الخطيب أن معظم الانخفاضات السعرية التي طالت بعض المواد تعود إلى عاملين أساسيين هما انخفاض سعر المادة عالمياً في حال كانت مستوردة مثل الزيوت والسمون والسكر يضاف إليها استقرار أسعار صرف الليرة أمام الدولار خلال الشهر الحالي.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن