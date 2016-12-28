موسكو ترفض مشروع قرار باريس ولندن حول الهجمات الكيميائية في سورية
مقتل نائب رئيس بلدية العين ببعلبك في لبنان وإصابة شقيقه بانفجار حافلة ركاب كانا يستقلانها
القضاء الأردني يصدر أحكاما بحق 21 شخصا بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية
مجلس الوزراء: استخدام الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتعويض النقص الحاصل بمياه الشرب في دمشق ومحيطها
تهويدٌ متصاعد للقدس بين عهدين أميركيين
المعارضة تُهدِّد دمشق بـالعطش
إيران: نجاح المرحلة الثّانية من مناورةٍ عسكريّة
افتتاح 4 مدارس في مساكن هنانو وحلب القديمة وحي الهلك
زاخاروفا: الأدلة على ارتكاب “المجموعات المسلحة” جرائم حرب في حلب ستسلم في أقرب وقت إلى جهات عديدة
إحباط هجوم لإرهابيي “داعش” في محيط الكلية الجوية بريف حلب وآخر على إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء
اختطاف صحفية عراقية من منزلها في بغداد
قانون بمنح العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد
الجيش يكثف ضغطه على وادي بردى.. المسلحون يرفضون المغادرة
سجناء محررون : الإرهابيون يمارسون كل أشكال الوحشية والهمجية في التعامل مع المختطفين
النجار: 5 أطفال قتلهم مسلحو حلب بإطلاق النار على رؤوسهم

«تموين دمشق»: انخفاض أسعار الزيوت والسمون والسكر هذا الشهر

بيّنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وجود انخفاضات سعرية طالت عدداً من المواد الأساسية خلال الشهر الحالي في أسواق دمشق، أبرزها انخفاض بنسبة 12.5% لسعر السمن النباتي، وكذلك انخفض سعر السكر 10% في حين سجل سعر الزيت النباتي انخفاضاً بنسبة 3%. وبينت الأسعار في المذكرة أن سعر كيلو السكر كان في النصف الأول من الشهر الحالي 400 ليرة على حين انخفض في النصف الثاني إلى 360 ليرة وكذلك سجل سعر كيلو السمن النباتي ألف ليرة للكيلو وانخفض في نهاية الشهر إلى 875 ليرة وكيلو الزيت النباتي انخفض من 775 ليرة إلى 750 ليرة. بينما ساد الاستقرار جميع المواد والسلع الأخرى مثل الرز وزيت الزيتون والبرغل والدقيق والشاي التي استقر سعر الكيلو بين 3-3.02 ألف ليرة واستقر سعر الفروج المذبوح عند 11900 ليرة ولحوم العجل الهبرة 3800 ليرة وكيلو هبرة الغنم قرابة 5 آلاف ليرة. بينما كشفت المذكرة أن الزيادة السعرية التي سجلتها المواد الغذائية هي سعر صحن البيض الذي تحرك منذ بداية الشهر من 1450 إلى 1550 ليرة بزيادة 100 ليرة للصحن. وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المديرية محمود الخطيب أن معظم الانخفاضات السعرية التي طالت بعض المواد تعود إلى عاملين أساسيين هما انخفاض سعر المادة عالمياً في حال كانت مستوردة مثل الزيوت والسمون والسكر يضاف إليها استقرار أسعار صرف الليرة أمام الدولار خلال الشهر الحالي.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.