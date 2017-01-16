«تموين الريف» تحيل 59 تاجراً مخالفاً موجوداً للقضاء خلال العام الماضي

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أنه تمت إحالة نحو 59 تاجراً مخالفاً للقضاء موجوداً خلال العام 2016 لقيامهم بمخالفات جسيمة أهمها الغش والتلاعب بالمواصفات خاصة للمواد الغذائية بينما تم خلال العام نفسه إغلاق نحو 198 شملت معامل وورشات كونسروة ومستودعات مواد غذائية ومحال تجارية ومحطات وقود وأن معظم هذه الإغلاقات هي إغلاقات إدارية بموجب الأنظمة المعمول بها حيث تعتبر عقوبة الإغلاق أشد وأكثر تأثيراً على الباعة والتجار المخالفين من الغرامات المالية التي عادة ما يبادر المخالف إلى تسويتها.

كما أوضح أنه تم ضبط خلال الفترة نفسها قرابة 57 صيدلية مخالفة بينما تم ضبط 58 مخالفاً تاجروا بالمواد المدعومة وتهريب الدقيق التمويني حيث تتشدد التجارة الداخلية في التعامل مع مثل هذه المخالفات وتعمل على اتخاذ أشد العقوبات بحق هذا النوع من المخالفات لأنه يضر بمصلحة المواطن ومصلحة الدولة في الوقت نفسه حيث تتحمل الدولة أعباء ونفقات مالية كبيرة لتأمين وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وخاصة مادة الخبز التي تمثل أساس النمط الغذائي لدى المواطن.

وفي هذا السياق أيضاً ضبطت دوريات حماية المستهلك نحو 205 مخابز تموينية مخالفة لارتكابها مخالفات لجهة صناعة الرغيف أو الوزن بينما كانت عناصر التموين في المحافظة ضبطت نحو 164 مخالفة في محطات المحروقات وموزعي المازوت في مختلف مناطق المحافظة حيث تتم متابعة توزيع مادة المازوت في المحطات وسيارات التوزيع على مدار الساعة عبر تخصيص دوريات لمتابعة عمل محطات المحروقات وخاصة خلال استلام طلبات مادتي المازوت والبنزين والتأكد من تسليم كل الكميات الواردة في الطلبات ومتابعة الرقابة والإشراف على توزيع هذه المواد في المحطات.

وبالانتقال مع المدير إلى مخالفات وسائط النقل وخاصة أن هناك تجاوزات واسعة في تعرفة الركوب على معظم خطوط النقل في ريف دمشق أكد السالم أنه تتم الاستجابة لأي شكوى تقدم من أي مواطن ومعالجتها مباشرة وإضافة إلى تخصيص دوريات من عناصر حماية المستهلك تتابع قيمة الأجور والتعرفة التي يتقاضاها السائقون في حافلات النقل مبيناً أن الموضوع بحاجة لتعاون الراكب نفسه للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز يتعرض لها لدى تنقله في وسائط وحافلات النقل العامة. مؤكداً أن المديرية ضبطت على مدار العام الماضي أكثر من 550 مخالفة بحق سائقي السرافيس.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن