«تحالف واشنطن» يواصل قصف سكان الرقة و«قسد» تفتح ممراً مائياً في سد الفرات

أعلنت «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المدعومة من «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة، أنها تمكنت من السيطرة بشكل كامل على قرية عباد في ريف محافظة الرقة، بالترافق مع أنباء عن تمكنها من فتح ممر مائي في سد الفرات الذي يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي، على حين لا تزال طائرات «التحالف» تواصل استهدافها السكان المدنيين في المحافظة بحجة ضرب مواقع للتنظيم.

وقالت (قسد) في بيان: إن «المقاتلين يواصلون تحرير المزيد من القرى خلال عملية تحرير سد الطبقة ومدينة الطبقة، في إطار الحملة الثالثة من حملة غضب الفرات (تقودها قسد) لتحرير الرقة حيث تمكن مقاتلونا، بعد اشتباكات مع إرهابيي داعش، من تحرير قرية عباد الواقعة إلى الشرق من مدينة الطبقة». وأكد البيان: أنه قتل خلال تلك الاشتباكات، العشرات من الإرهابيين وقعت جثة أكثر من 32 إرهابي مع أسلحتهم وذخيرتهم بأيدي هؤلاء المقاتلون، مشيراً إلى أن عمليات التمشيط جارية في القرية.

من جانبه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أمس، أن الاشتباكات العنيفة تتواصل بين «قوات سورية الديمقراطية» ومقاتلي داعش، على محاور في المنطقة الواقعة بين الصفصافة ومدينة الطبقة، في هجوم لـ(قسد) تسعى خلاله إلى التقدم نحو المدينة تمهيداً للسيطرة عليها، مشيراً إلى أن الاشتباكات ترافقت الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف من قبل (قسد) على مناطق تواجد التنظيم ومواقعه، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين، وتقدم في نقاط من قبل «قسد». وفي السياق، أكدت مصادر كردية في تصريحات أمس، نقلها موقع «اليوم السابع»، الإلكتروني المصري أن الإنزال الجوي الأميركي مؤخراً ساعد (قسد) في فتح ممر مائي بين سد الفرات وسد تشرين، موضحة أن تنظيم داعش يحكم قبضته على سد الفرات، ومشيرة إلى أن (قسد) سيطرت على عشرات المدن والقرى وتفرض حصاراً شديداً على مدينة الرقة.

في المقابل، واصل طيران «التحالف الدولي «قصفه للمدنيين في مدينة الرقة، ونقلت وكالة «سمارت المعارضة عن مصدر محلي قوله أمس: إن عشرة مدنيين قتلوا وجرحوا، إثر قصف لطائرات حربية يرجح أنها للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على قريتين خاضعتين لتنظيم داعش غرب مدينة الطبقة، كما قتل عنصران من الأخير بقصف مماثل على مدينة الرقة.

وأضاف المصدر: إن الطائرات قصفت قرية شعيب الذكر(78 كم غرب مدينة الرقة) وقرية دبسي فرج (106 كم غرب مدينة الرقة) بخمس غارات، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وجرح أربعة آخرين، دون التمكن من معرفة عدد الضحايا بكل قرية على حدا.

المصدر: الوطن+ وكالات