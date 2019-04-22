«بيتك» مشروع طبي خدمي في اللاذقية

أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية بشار دندش أنه تم إطلاق مشروع بيت الجريح أو «بيتك» كمشروع طبي خدمي تأهيلي تمكيني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مركز التنمية الريفية والصحية والاجتماعية والعمل على تسهيل مواءمة الجرحى مع ظروف إصابتهم وتحسين وضعهم الصحي والحصول على فرص عمل للمستفيدين مولدة للدخل بعد خضوعهم لدورات تدريبية تأهيلية حسب طبيعة الإعاقة بالنسبة للمصابين والجرحى وحسب القدرات والرغبات بما يخص ذويهم.



وأضاف دندش: المشروع يتضمن إنشاء مركز صحي لمعالجة جرحى الحرب وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل الفيزيائي والمعنوي والتدريب المهني والتمكين لدعم سبل معيشة المستهدفين بالخدمة، إضافة إلى إقامة نشاطات تمكينية للجرحى وذويهم، ولاسيما السيدات معيلات الأسر من أسر وذوي الجرحى والمصابين.



ولفت إلى أن مكان المشروع في القسم الصحي وسكن المتزوجين والعازبين وصالات التدريب في مركز التنمية الريفية في بيت ياشوط بسبب موقعه الجغرافي الذي يتيح تخديم أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة.



وعن أهداف المشروع قال دندش: تشمل تأمين العلاج والاستشفاء اللازم للجريح ومتابعة العمل على تأمين ظروف الحياة الكريمة، وتأمين فرص عمل للمستفيدين وتحسين الوضع المادي لهم، تشجيع الاستثمار المحلي،تعزيز قيمة المواطنة، تطوير المشاركة الشعبية، وتأمين الاحتياجات المعيشية اللازمة للمصابين وتخفيف آلامهم ومتابعة اندماجهم بالمجتمع، إضافة إلى إقامة مشروع لصناعة الأطراف الصناعية يعتمد على التقنيات الحديثة

تشرين