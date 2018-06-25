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«بركان» يمني في سماء الرياض

أعلنت القوة الصاروخية اليمنية قصفها مركز معلومات وزارة الدفاع السعودية وأهدافاً ملكية أخرى في الرياض بدفعة من صواريخ «بركان 2» الباليستية. 

وأكدت قناة «المسيرة»، التابعة لحركة «أنصار الله»، إصابة «صواريخ البركان لأهدافها في الرياض». إلا أن قناة «الإخبارية» السعودية، أفادت بأن «الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون فوق الرياض اليوم الأحد».

من جهتها، أشارت قناة «الجزيرة»، نقلاً عن وسائل إعلام سعودية، إلى أنه جرى اعتراض صاروخين باليستيين.

وبلغ عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن قبل ثلاث سنوات حوالى 153 صاروخاً. ويأتي اعتراض الصاروخ في الوقت الذي تحاول فيه قوات «التحالف العربي» اقتحام محافظة الحديدة غربي اليمن

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