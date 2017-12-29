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«باب الحارة 10» لن يكون وجبة mbc

 

عاد مسلسل «باب الحارة» إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بصورة تحمل الكثير من المفاجآت. فقد كشف المنتج محمد قنبض في حديث لموقع «بوسطة» أخيراً أنه حصل على حقوق «باب الحارة 10» وسيبدأ التصوير في نهاية كانون الثاني المقبل.

على أن يكون تحت إدارة المخرج أسعد عيد، عن نصّ من تأليف مجموعة كتّاب وتحت إشراف قبنض. وكشف المنتج السوري أن المشروع المنتظر لن تعرضه قناة mbc كما إعتاد الجمهور في رمضان في السنوات الأخيرة. بل سيتمّ عرضه المسلسل على نحو 8 قنوات، ولن تكون ضمنها الشبكة السعودية. ولفت قنبض إلى أن «باب الحارة 10» سيتضمّن أحداثاً جديدة، ويشهد الابطال تغيرات عدّة منها دخول الجامعات والمدارس. إذ سيتم حذف شخصيات بالكامل وستطلّ شخصيات أخرى جديدة. كذلك سيتضمّن المشروع الذي نال شهرة واسعة في العالم العربي والخليجي، أحداثاً خارج «حارة الضبع» حيث كانت تجري أهمّ المشاهد، بل سيتضمن حارة أخرى سكانها مزيج من عدة دول عربية.

 

 

المصدر: الأخبار

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