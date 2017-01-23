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«اليونسكو»: ثلث مدينة حلب القديمة مدمر

قيّمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حجم الأضرار في المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي في مدينة حلب القديمة، مشيرة إلى أن ثلث المدينة تم تدميره بالكامل خلال سنوات الحرب في سورية.
وذكرت المنظمة في بيان نشرته، حسب مواقع إلكترونية معارضة، أن «60% من مدينة حلب القديمة تضرر بشكل كبير، و30% تم تدميره بشكل كامل»، لافتة إلى ضرورة إعلان المدينة التاريخية «منطقة كوارث».
وأجرت المنظمة مهمة طارئة في مدينة حلب، في الفترة الممتدة بين 16 و19 كانون الثاني الجاري، للوقوف على الأضرار التي طالت المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي، ورصدت أضراراً بالغة في المسجد الأموي الكبير وقلعة حلب ومبان تاريخية أخرى.
يشار إلى أن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة تسببت بدمار هائل في المباني السكنية والمناطق الحيوية في سورية إلى جانب آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين، وخاصة في مدينة حلب قبل أن ينتزع الجيش العربي السوري السيطرة عليها من يد هؤلاء الإرهابيين والمسلحين الشهر الماضي.

وكالات

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