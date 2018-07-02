«اليونسكو» تدرج 4 مواقع أثرية جديدة

أدرجت «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (اليونسكو)، قائمة جديدة لمواقع التراث العالمي من ضمنها 4 مواقع أثرية: واحة «الاحساء» في السعودية، ومدينة قلهات التاريخية في عُمان، ومعبد جبلي في كوريا الجنوبية إضافة الى مبان في مومباي في الهند، تعود الى الربع الأول من القرن العشرين. فقد قرّرت «المنظمة الثقافية الأممية» ضمن فعاليات إجتماعاتها الـ42 في البحرين المنعقدة حالياً، تحديد هذه المواقع التي «من الواجب المحافظة عليها، نظراً لأهميتها الثقافية والتاريخية والعلمية».

واعتبرت أن موقع واحة «الإحساء» التي تعدّ أكبر واحة في العالم، وتضم نحو مليوني ونصف مليون نخلة، وحدائق، وقنوات ريّ، وكانت موطناً للإنسان منذ العصر الحجري إلى اليوم «مثال نادر على تفاعل الإنسان مع الطبيعة».

أما معابد «سانسا» جنوبي كوريا الجنوبية، فكانت تشكّل ثقل الديانة البوذية منذ القرن السابع عشر وتضمّ 7 معابد مزوّدة بقاعات للمحاضرات وغرف مزخرفة على الطريقة البوذية. في عُمان وتحديداً في مدينة «قلهات» الواقعة جنوب شرق البلاد، يتواجد ميناء تاريخي إزدهر في الفترة ما بين القرن الحادي عشر الى الخامس عشر



وقد وصفته «اليونيسكو» بأنه يمثل «شهادة تاريخية فريدة عن الصلات ما بين شرق شبه الجزيرة العربية وباقي العالم». من ضمن المواقع المدرجة أيضاً، مجامع مدينة «بومباي» الفكتورية المشغولة على الطراز القوطي، والمنظر الساساني الأثري في إيران، تحديداً موقع «دحتر» الأثري (الفترة الممتدة بين القرن الثالث الى القرن الخامس ميلادي). كما وافقت المنظمة على إدراج المواقع المسيحية المخفية فى منطقة ناغاساكي في اليابان، إذ كانت الديانة المسيحية محظورة هناك بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر.