«الهيئة» تريد إقصاء «معارضة سوتشي»

التقى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وفداً من «هيئة التفاوض» المعارضة في جنيف، لبحث مخرجات «مؤتمر سوتشي»، وتحديداً تشكيل اللجنة الدستورية التي فوّض المؤتمر إلى الأمم المتحدة عبر دي ميستورا، تنسيق تشكيلها في مسار جنيف. الاجتماع الذي انتهى من دون تصريحات لوسائل الإعلام، عزز خلافاً موجوداً بين تصور المبعوث الأممي وتصور وفد «الهيئة» لآلية تشكيل اللجنة الدستورية. ويظهر الخلاف بشأن الآلية أن «الهيئة» وافقت على المشاركة فيها بعد اجتماعها الأخير في الرياض.

وتركّز الخلاف، وفق ما أفادت مصادر معارضة، على حصّة «الهيئة» من التمثيل في اللجنة، إذ تطالب بحجز ثلث المقاعد، فيما يبقى الثلثان مناصفة، للحكومة من جهة والمجتمع المدني والمستقلين من جهة أخرى. ويتعارض هذا الطرح مع أحقية الأطراف المعارضة التي شاركت في مؤتمر سوتشي، وغير الممثلة ضمن تشكيلة «الهيئة»، في حجز حصّة لها من النصاب المخصص للمعارضة.

وتركّز الخلاف، وفق ما أفادت مصادر معارضة، على حصّة «الهيئة» من التمثيل في اللجنة، إذ تطالب بحجز ثلث المقاعد، فيما يبقى الثلثان مناصفة، للحكومة من جهة والمجتمع المدني والمستقلين من جهة أخرى. ويتعارض هذا الطرح مع أحقية الأطراف المعارضة التي شاركت في مؤتمر سوتشي، وغير الممثلة ضمن تشكيلة «الهيئة»، في حجز حصّة لها من النصاب المخصص للمعارضة.