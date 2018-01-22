«الهيئة» المعارضة تتلقى أوامرها من الرياض قبل زيارتها لموسكو

وأعلن عن الزيارة التي ستتضمن لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي، بعد ساعات فقط على لقاء وفد من «الهيئة» وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن عن الزيارة التي ستتضمن لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي، بعد ساعات فقط على لقاء وفد من «الهيئة» وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في العاصمة السعودية الرياض.