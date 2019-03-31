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«النقل» تلـوّح بالمحاسبة في حال التقصير في «السورية للطيران»

طلبت وزارة النقل خلال الاجتماع التقييمي للمؤسسة السورية للطيران الذي عقد أمس في الوزارة من إدارة المؤسسة وضع خطوات تنفيذية مكثّفة لإصلاح وترميم كامل البنى المتعلّقة بالقطاع، من خطط ترميم وتعزيز أسطول المؤسسة، وصولاً إلى أبسط متعلّقات خدمة العمل، ووضع برامج زمنيّة واضحة لضمان استدراكها، على قاعدة واسعة ومطلقة من الوضوح والشفافية، وذلك على التوازي مع الاستثمار الأمثل للبنى المتاحة في المؤسسة وإعداد دورات تدريبية مكثّفة لكل العاملين فيها. وحذّرت الوزارة من أي تقصير وأنها ستحاسب المقصرين وسيتم اتخاذ إجراءات شديدة بحقهم والتركيز على تطوير عمل السورية للطيران من إصلاح وشراء للطائرات والمحركات وتأمين المعدات الأرضية بأقصى سرعة كقطاع رابح إضافة إلى الاهتمام بالخدمات والضيافة الجوية ونقل الصورة المضيئة والناصعة عنه، وتفعيل الموقع الإلكتروني للمؤسسة والخدمات التي يقدمها، واحترام المسافر بدءاً من لحظة دخوله لحجز التذكرة وصولاً إلى بلد المقصد.

وخلال الاجتماع عرضت إدارة المؤسسة خطة عملها للعام الحالي, إضافة لمناقشة كل الصعوبات والتحديات والرؤى التي تعيد السمعة الطيبة لمؤسسة الطيران العربية السورية، التي وصلت في مرحلة ماضية إلى مرتبة متقدمة عالمياً على مستوى الكفاءة وجدارة «السورية تعني الأمان».

 


تشرين