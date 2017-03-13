الرئيس الأسد يستقبل وفداً لبرلمانيين أوروبيين
«النصرة» تتبنّى تفجيرَي دمشق... وأنقرة وباريس تدينان
الجيش يسيطر على السجن المركزي و«المكتب الأمني» للإرهابيين في القابون
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الكسرات بريف الرقة
قضية الوعر على أبواب الحل: ضمانات أقوى للتسوية
تعليمات حكومية جديدة بشأن تسليم رواتب الموظفين في المناطق الساخنة
تاريخ مقبرة الباب الصغير التي حصل فيها التفجير
الجيش يتقدم شرقي العاصمة ويستعيد البرغوثية في ريف حماة ويوجع الدواعش في دير الزور وريفها
«الديمقراطية» تتقدم على «درع الفرات» شمال حلب وعلى داعش بريف الرقة
مقابلة قناة “فينيكس” الصينية مع الرئيس الأسد
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تماطل في التحقيق باستخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية في حلب
سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام تركيا سحب قواتها الغازية للأراضي السورية فورا
التواجد الأميركي في سورية:
قواتنا تضبط سيارة ذخيرة تركية على محور الصبورة ـ أثريا
لقاء استانا سيبحث في انشاء مجموعة عمل لتبادل الاسرى ومناقشة تنظيم لجنة دستورية

«النصرة» تتبنّى تفجيرَي دمشق... وأنقرة وباريس تدينان

دانت كل من باريس وأنقرة وبرلين، التفجيرين اللذين استهدفا منطقة باب الصغير في مدينة دمشق، أول من أمس، وأسفرا عن وقوع عشرات الضحايا. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها: «نُدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف زوار الأماكن المقدسة لدى منتسبي الاعتقاد الشيعي»، معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

بالتوازي، دانت وزارة الخارجية الفرنسية التفجيرين، ودعت ضامني الهدنة في سوريا، وخاصة روسيا وإيران، إلى التأكد من احترام تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن «تعاطفه مع أسر الضحايا، الذين كان الكثير منهم زواراً دينيين». وشدد في بيان على «ضرورة تقديم المسؤولين عن التفجيرين وجميع من ينفذ هجمات على المدنيين، إلى المحاكمة». ونقلت مصادر سورية أن عدد ضحايا التفجيرين ارتفع أمس إلى 74 شخصاً، في وقت تبنت فيه «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)» في بيان رسمي، تنفيذ التفجيرين.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.