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بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية

«اللجنة الدستورية السورية».. في موعدها

أكدت مصادر سورية أن الجلسة الثالثة للجنة الدستورية ستتم في موعدها المقرر الاثنين المقبل في 24 آب/ أغسطس الجاري في جنيف.

وفي حال عقدت فإنها ستكون أول اجتماع للجنة الدستورية منذ انعقادها الأخير في جنيف من 25 - 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، إذ لم يتمكن المشاركون حينها من الاتفاق على جدول أعمال للاجتماع.

وكان بيدرسون، قال إنه تم تحضير اللقاءات بين الأطراف، مبدياً عدم اعتراضه على عقد لقاءات ثنائية في حال طلب الجانبان ذلك.

ويترأس وفد المعارضة السورية الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام السوري أحمد الكزبري.

وكان المبعوث الأممي دعا إلى عدم توقع "معجزة" أو "نقطة تحول" في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.