«الصناعة» : نحتاج إلى مليار ليرة لإسعاف الشركات في حلب

طلبت وزارة الصناعة زيادة اعتماداتها للخطة الإسعافية للعام 2017 بمبلغ يتجاوز المليار ليرة سورية، لإسعاف مؤسساتها وشركاتها حيث كانت قد وافقت الحكومة على مبلغ قدره 2.9 مليار ليرة سورية تقريباً، كخطة إسعافية لوزارة الصناعة للعام 2017.

وفي كتاب وجهته الصناعة للجنة إعادة الإعمار بررت زيادة اعتماداتها بأنها تقترح إضافة مبلغ قدره 70 مليون ليرة لإقامة بناء جديد لشركة تاميكو و10 ملايين ليرة لصيانة مستودعات شركة الدهانات بدمشق. وبأن شركة المحالج بحلب بحاجة إلى 450 مليون لإعادة تأهيل وترميم المحالج وتنفيذ الأعمال الكهربائية فيها.

كما اقترحت الوزارة تخصيص مبلغ قدره 297 مليون ليرة سورية للمؤسسة الهندسية ولتأهيل المباني والشبكات والأبراج المعدنية الكهربائية في شركة الآليات الزراعية بحلب إضافة إلى مبلغ قدره 200 مليون ليرة للمؤسسة العامة للإسمنت لترميم الأقسام الإنتاجية في الشركة العربية لصناعة الاسمنت ومواد البناء بحلب.

وتأمل الوزارة من خلال هذا الرصيد إصلاح وصيانة وترميم بعض الشركات والمعامل لإعادة عجلة الإنتاج وذلك ضمن جداول وخطة محددة، موزعة المبلغ على المؤسسات حسب احتياجاتها.

وكانت الوزارة سابقاً قد انتهت من إعداد خطتها الإسعافية وعرضتها على الحكومة لمناقشتها من لجنة فنية متخصصة، تمهيداً لعرضها على لجنة الإعمار. وخصصت الوزارة الجزء الأكبر من المبلغ السابق لإسعاف شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والتي تعتبر الأساس في إقلاع العديد من الصناعات حيث رصدت مبلغاً قدره 1.48 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل بعض الشركات ولاسيما الإنشاءات المعدنية والآلات المتضررة والسيارات وشركة سيرونيكس وبردى وكابلات حلب إضافة إلى تعويض آلات ومعدات لمشروع السخان الشمسي.

كما رصدت الوزارة نحو 235 مليون ليرة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لقاء تأمين محمولة كهربائية وصيانة لمختلف الأجهزة إضافة إلى ترميم بعض المعامل وإعادة تأهيل البعض المتضرر. وفيما يخص المؤسسة العامة للسكر خصصت المؤسسة 221 مليون ليرة لترميم المبنى وتأهيل السيارات الشاحنة والبرادات الخاصة بنقل الخميرة.

وفيما يخص المؤسسة العامة للتبغ خصصت الوزارة 513 مليون ليرة لتغيير خطي الإنتاج وإعادة تأهيل التجمعات الصناعية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وترميم.

وفيما يخص المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء فقد خصصتها الوزارة بمبلغ 252 مليون ل.س على أن يخصص قسم منه لإعادة تأهيل الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية وتأهيل المباني ولوحات التحكم والتغذية الكهربائية لأفران الصهر والتمديدات والأجهزة المخبرية وصالة التشغيل وغيرها من الأثاث والمعدات لزوم استمرار العمل.

كما خصصت الوزارة 169 مليون ليرة سورية لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان لإعادة تأهيل الصالات والتجهيزات الكهربائية وغيرها من الآلات والأدوات. كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الغذائية التي رصد لها 40 مليوناً لترميم مستودعات معمل النيرب بشركة زيوت حلب إضافة إلى تأهيل بعض الشركات وترحيل أنقاضها.

أما مديرية التأهيل والتدريب المهني فقد خصص لها حصة من الخطة الإسعافية بلغت 9 ملايين ليرة لترميم وصيانة المباني الخاصة بالمعاهد. وتحت بند مشاريع طارئة خاصة بوزارة الصناعة وإدارتها خصصت الوزارة لنفسها مبلغ 300 مليون ليرة سورية.

علماً بأن الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمؤسسات والجهات التابعة لها للعام 2017 تزيد على 16 مليار ليرة سورية.

المصدر: الوطن