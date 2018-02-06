«الشعب الجمهوري»: للتواصل مع دمشق

رأى زعيم «حزب الشعب الجمهوري» التركي المعارض، كمال كليشدار أوغلو، أن على أنقرة التواصل «على الفور» مع دمشق من أجل المساعدة على وضع حد للحرب الدائرة في سوريا، وفق ما نقلت صحيفة «حرييت» التركية.

وجاءت هذه الدعوة خلال خطابه في المؤتمر الوطني السادس والثلاثين لحزبه، أول من أمس، بعدما أعيد انتخابه زعيماً للحزب. وأشاد في الوقت نفسه بالجنود الأتراك المشاركين في عملية «غصن الزيتون»، مضيفاً أن «أولئك الذين في السلطة يحاولون تصوير عملية عفرين على أنها قرار من حزبهم (العدالة والتنمية)... هذا الكفاح من أجل تركيا، وليس من أجلهم».