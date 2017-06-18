«الدواجن» تبدأ تصدير البيض إلى العراق

كشف المدير العام لمؤسسة الدواجن سراج خضر أن مؤسسة الدواجن بدأت بالإعلان للتعاقد على تصدير بيض المائدة مستفيدة من الدعم الحكومي المقدم مؤخراً عبر تخصيص المؤسسة بسلفة مالية بقيمة مليار ليرة، من شأنها دعم الملاءة المالية للمؤسسة وتوفير السيولة التي تحتاج إليها لدعم مشروعاتها الإنتاجية وخاصة مشروع زاهد في مدجنة طرطوس الذي تعول عليه المؤسسة لرفع كفاءة الإنتاج وتوفير الاحتياجات المحلية، وعن وجهة الأسواق التي تخطط لاستهدافها المؤسسة في تصدير منتجاتها بيّن أن هناك العديد من الدول التي تخطط المؤسسة التصدير إليها أهمها بعض الدول العربية وخاصة العراق حيث تلقى المنتجات السورية فيها رواجاً كبيراً وخاصة أن التطورات الأخيرة على الحدود العراقية سوف تدعم حركة التبادل التجاري مع العراق، مبيناً أن المؤسسة تخطط لتصدير 3 آلاف صندوق من مادة بيض المائدة في المرحلة الأولى وأن هذه الكميات لن تكون على حساب الاحتياجات المحلية وأن الكميات التي تنوي المؤسسة تصديرها هي فائضة عن احتياجات السوق ومن ثم لن تؤثر في توفر المادة أو أسعارها.. كما بيّن المدير العام أن المؤسسة حققت مبيعات منذ بداية العام الحالي بقيمة 3 مليارات ليرة حيث وصل حجم المبيعات لديها لنحو 75 مليون بيضة.

وكانت المؤسسة عانت أزمة مالية كان حلها عبر قرض أقرته اللجنة الاقتصادية بقيمة مليار ليرة من المصرف الزراعي التعاوني وبفائدة وجدولة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بحيث يتم سداد كامل القرض خلال 120 يوماً وعلى مسؤولية المدير العام للمؤسسة إلا أن العديد من الإجراءات والشروط المطلوبة حالت دون تمكن المؤسسة من الاستفادة من هذا القرض، لكن المدير اعتبر أن دعم الحكومة للمؤسسة استطاع تمكينها من القيام بدورها وتأمين حجم الإنتاج المطلوب، إضافة إلى تمكين المؤسسة من التخطيط بشكل إستراتيجي لتأمين الاحتياجات المحلية من مادتي البيض والفروج كما أن جملة القرارات والتوجيهات الحكومية الداعمة لعمل المؤسسة وتطويرها وخاصة القرار 630 الذي سمح للمؤسسة بالحصول على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وخاصة المادة العلفية التي تشكل النسبة الكبرى في تكاليف الإنتاج من إجازة الاستيراد.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن