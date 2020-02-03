«الحربي» يدمي الدواعش بأقصى ريف حمص الشرقي

كبد سلاح الجو التابع للجيش العربي السوري فلول تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في البادية الشرقية، على حين أصيب أربعة أطفال إثر انفجار قنبلة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.



وذكر مصدر ميداني في ريف حمص الشرقي أن مختلف الجبهات ومحاور الاشتباك مع فلول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي على امتداد بادية حمص الشرقية شهدت يوم أمس هدوءاً تاماً خيم على الأجواء العامة فيها، لافتاً إلى أنه لم يسجل أي اشتباكات تذكر بين الجيش والدواعش.



وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش اقتصرت على تنفيذ الطيران الحربي في سلاح الجو السوري عدة طلعات جوية تمشيطية على امتداد محيط باديتي تدمر والسخنة وصولاً إلى المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي.



وأوضح المصدر أنه خلال تلك الطلعات التمشيطية، نفذت المقاتلات الحربية السورية عدة ضربات على أهداف متحركة لفلول مسلحي تنظيم داعش وأوقعت إصابات محققة في صفوفهم وكبدتهم خسائر بالأرواح والعتاد.



وبعد تطهير الجيش العربي السوري لمعظم المناطق في جنوب ووسط البلاد من التنظيمات الإرهابية، اتخذت مجموعات من فلول مسلحي تنظيم داعش من بؤر في البادية الشرقية ملجأ لها، حيث تختبئ في كهوف ومغاور في تلك المنطقة الصحراوية، بينما تلاحقها وحدات الجيش باستمرار للقضاء عليها بشكل نهائي.



من جهة ثانية، ذكر مصدر مطلع في محافظة حمص أن أربعة أطفال أصيبوا بشظايا في مختلف أنحاء أجسامهم بسبب انفجار قنبلة من مخلفات التنظيمات الإرهابية المسلحة في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وتم إسعافهم إلى مستشفى حماة لتلقي العلاج اللازم.





