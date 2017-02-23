«الحبوب» تبرم 6 عقود لاستيراد 1.2 مليون طن قمح

كشف مدير عام مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب ماجد الحميدان أن المؤسسة وقعت /6/ عقود جديدة لاستيراد 1.2 مليون طن من الأقماح وأن منحة الحكومة للمؤسسة بـ52 مليار ليرة هو لتحويل العقدين الأول والثاني من هذه العقود لاستيراد /400/ ألف طن مبيناً أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العقود المبرمة وأنه من المتوقع أن يتم استيراد كل الكميات من الأقماح المتعاقد عليها في هذه العقود الستة حتى نهاية العام الجاري. مؤكداً أن المؤسسة تعمل وفق توجيهات الحكومة ووزير التجارة الداخلية للحفاظ على مخزون إستراتيجي مستقر ضماناً لتوافر المادة وانسايبية تأمين الاحتياجات العامة من المادة وخاصة تأمين المخابز والأفران بما تحتاجه يومياً من الأقماح.

كما أوضح المدير العام أن جميع الشركات التي تم التعاقد معها لتأمين هذه العقود هي شركات شرق أوسطية ومنها محلية حيث تم الاشتراط على هذه الشركات الالتزام بتوريد الأقماح ذات المنشأ الروسي. معتبراً أن إبرام هذه العقود وسرعة متابعتها وتنفيذها يهدف إلى تعزيز المخازين الإستراتيجية من مادة القمح وتأمينها لكل المحافظات والمناطق السورية وأنه يتم الإشراف والمتابعة العالية على عملية وصول هذه الكميات في الميناء وفحصها وإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العقدية وسلامتها وهناك العديد من الجهات التي تشترك مع المؤسسة في هذه المهمة إضافة إلى أن المؤسسة باتت تحقق وفورات مالية مستمرة من عمليات السرعة في إفراغ حمولات البواخر في الميناء وشحنها وتوزيعها على المناطق ومراكز المدن وفق الاحتياجات والأولويات وبما يحقق التوازن في وفرة المخازين واستقرارها لدى كل المحافظات.

كما كشف الحميدان أنه تم استيراد نحو 100 ألف طن من القمح الروسي منذ بداية العام وأن مادة القمح متوافرة وتكفي وتلبي كل الاحتياجات وأنه من المتوقع أن تسهم الظروف المناخية الجيدة لهذا العام إضافة للتعديلات السعرية التي أقرتها الحكومة على الأسعار التأشيرية لمادتي القمح والشعير في زيادة الإنتاج المحلي وتطوره نسبة للأعوام السابقة يضاف إلى ذلك تحسن الظروف الراهنة وزيادة المساحة التي استطاع المزارعون استثمارها وتأمين الطرقات وبالتالي سهولة جني المحاصيل وتسويقها وشحنها من المزارع إلى مراكز الحبوب في المحافظات وأن المؤسسة تتخذ كل ما تستطيع من إجراءات وتدابير وتسهيلات للإنتاج المحلي وتشجيع عمليات التسويق وإيصال الإنتاج إلى مراكز الدولة عبر تشجيع الفلاحين وتبسيط الإجراءات وتأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن