«الجمارك» تنوي نقل 3 آلاف عنصر

صرح الآمر العام للجمارك العميد آصف علوش ، بأنه بعد إصدار جدول تنقلات رؤساء المفارز الجمركية يتم العمل حالياً على إنجاز جدول تنقلات يطول نحو 3 آلاف خفير وسائق بهدف إعادة توزيع العناصر بين المفارز الجمركية، وترميم النقص الحاصل لدى بعضها، إضافة إلى تأمين السائقين لتأمين احتياجات تنفيذ المهام الجمركية.



وبيّن أن هناك خطة واسعة تعمل عليها الجمارك في مختلف الأراضي السورية، لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق، وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية.





الوطن