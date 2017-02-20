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«التنسيق الروسي» يقدم نحو 9 أطنان من المساعدات للسوريين

أعلن مركز التنسيق الروسي للمصالحة في مطار حميميم العسكري أنه قام بإيصال 8.8 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينتي اللاذقية وحمص وقرية حوش سلطان بريف دمشق.
وذكر المركز في بيان له أمس، نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية (السبت) حصل على المساعدات الإنسانية 3 آلاف و590 شخصاً من المدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، نقلت طائرة من طراز «إيل – 76» تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى مطار حميميم 17.9 طناً من المساعدات الإنسانية التي قدمتها جمهورية أرمينيا للسوريين.
وقال البيان: إنه خلال الـ24 ساعة الماضية (السبت) واصلت الأمم المتحدة والشركاء توفير الغذاء والمساعدة الطبية والنفسية والقانونية للجمهورية العربية السورية، وفضلاً عن ذلك، تستمر الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتزويد المحتاجين بمساكن مؤقتة.
وقدمت روسيا خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية وقامت بتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها وعدم استيلاء الإرهابيين عليها.

وكالات

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