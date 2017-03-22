«التموين» تدرس استيراد زيت الزيتون لتحقيق توازن في الأسعار

كشفت دراسة سعرية للسلع والمواد الأساسية عن شهر شباط الماضي نفذها مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء أن أسعار مادة زيت الزيتون سجلت زيادة حتى شهر شباط من العام الحالي بنسبة 56.6% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي (2016)، وأن متوسط سعر كيلو غرام زيت الزيتون خلال الشهر الماضي شباط بلغ 1690 ليرة، وأن سعر المادة شهد ارتفاعاً مستمراً منذ العام 2015 حيث سجلت أسعار المادة على مدار العام الماضي متوسط زيادة شهرية تعادل 3.8 %.

وأوضحت الدراسة أن الأسباب وراء هذه الزيادات السعرية للمادة تعود للعديد من العوامل أهمها تراجع كميات إنتاج الزيتون، بسبب انتشار الأمراض التي أصابت أشجار الزيتون نتيجة ارتفاع تكاليف المبيدات الحشرية ما دفع العديد من المزارعين للتخلي عن العناية بأشجارهم، إضافة إلى عدم تمكن المزارعين في بعض المناطق من العناية بأشجارهم، نتيجة الأوضاع التي أفرزتها الأزمة. إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل وتسويق وجني المحصول بسبب تداعيات الأزمة إضافة لوجود حلقات وسيطة بين المزارع والمستهلك تقوم باحتكار هذه السلعة، ما يؤدي إلى زيادة سعرها.

كما قدمت الدراسة اقتراحات حول الارتفاعات السعرية التي تسجلها مادة زيت الزيتون وأهمها اعتبار محصول الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الدعم لمزارعي هذه الشجرة، بما يسهم في تجاوز الصعوبات وتخفيف الأعباء التي يواجهونها، والتعاون بين وزارة الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما يخص تخزين زيت الزيتون، لكسر احتكار السلعة الذي يقوم به بعض التجار، بما يحقق استقرار الأسعار على مدار العام، لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك في آن معاً والسماح باستيراد الكميات اللازمة من سلعة زيت الزيتون في الوقت المناسب وبكميات مدروسة عند الضرورة، بما يتوافق مع حاجة السوق ويضمن وصولها إلى المواطن بالسعر المناسب.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي أن أسباب الزيادات السعرية في مادة زيت الزيتون يعود لطبيعة المواسم التي تتأثر بها أشجار الزيتون حيث يحدث تفاوت في الإنتاج بين عام وآخر نظراً لهذه الظاهرة وبالتالي تباين معدلات الإنتاج وتوافره في السوق المحلية بالشكل الكافي. مبيناً أن الوزارة تدرس خيار استيراد كميات محددة من زيت الزيتون لتحقيق التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب وتحقيق استقرار سعري لهذه المادة كونها من المواد الأساسية في الغذاء اليومي للمواطن، وأن «السورية للتجارة» ستعمل على توزيع هذه الكميات عبر صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها بحيث تغطي مختلف المناطق.

وعلى صعيد مواد أخرى، بينت الدراسة أن متوسط سعر كيلو الغرام من الرز القصير خلال شهري كانون الثاني وشباط لعام 2017 كانت بحدود 495 ليرة، في حين ارتفع بنسبة 41.8% مقارنة بشهر شباط من عام 2016. كما ارتفع وسطي سعر الكيلو غرام من السكر الأبيض خلال شهر شباط لعام 2017 مسجلاً 380 ليرة مقابل 376 ليرة خلال شهر كانون الثاني بنسبة زيادة بلغت 1.1% وبمقارنته بالشهر المماثل من عام 2016 يلاحظ أنه ارتفع بنسبة 63.8%.

بينما انخفض وسطي السعر المحلي لصحن بيض المداجن (أقل من 2 كيلو) خلال شهر شباط لعام 2017 إلى 1350 ل. س مقابل 1508 ل. س خلال شهر كانون الثاني بنسبة تراجع بلغت 10.5% وبمقارنته بالشهر المماثل من عام 2016 يلاحظ أنه ارتفع بنسبة 52.4%.

وكذلك ارتفع وسطي سعر الكيلو الغرام الواحد من الفروج المنظف خلال شهر شباط لعام 2017 إلى 1053 ل. س بعد أن كان مسجلاً 1047 ل. س خلال شهر كانون الثاني، بنسبة زيادة بلغت 0.6% في حين ارتفع بنسبة 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016. كما ارتفع وسط سعر كيلو لحم الغنم البلدي بعظمه خلال شهر شباط لعام 2017 مسجلاً 3130 ليرة مقابل 3085 ل. س خلال شهر كانون الثاني، بنسبة زيادة بلغت 1.5% وبمقارنته بالشهر المماثل من عام 2016 يلاحظ أنه ارتفع بنسبة 35.3%. وارتفع وسطي سعر كيلو البطاطا في شهر شباط لعام 2017 إلى 265 ليرة مقابل 236 ليرة خلال شهر كانون الثاني بنسبة زيادة بلغت 12.3% وبمقارنته بالشهر المماثل من عام 2016 يلاحظ أنه ارتفع بنسبة 32.5%.

إلا أن سعر مادة البصل انخفض خلال شهر شباط الماضي مسجلاً 220 ل. س مقابل 240 ل. س خلال شهر كانون الثاني بنسبة تراجع بلغت 8.3% وبمقارنته بالشهر المماثل من عام 2016 يلاحظ أنه ارتفع بنسبة 41.9%.

انخفض وسطي السعر المحلي للكيلو غرام من البندورة خلال شهر شباط لعام 2017 مسجلاً 195 ل. س مقابل 230 ل. س خلال شهر كانون الثاني بنسبة تراجع بلغت 15.2% على حين انخفض بنسبة 25% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2016.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن