«التكتل الوطني الديمقراطي» يطالب العشائر بموقف وطني موحد

وفي بيان لها دعا المنسق العام لـ«الديمقراطي» الأمين العام لحزب «التضامن الوطني الديمقراطي» سليم الخراط، القيادة الروسية الحليفة والشريكة، وكافة القوى الصديقة ودول البريكس، إلى دعم مطالب الشعب السوري والوقوف إلى جانبه، في طرد القوات الأميركية من الأراضي السورية، وفرض مظلة جوية تحمي الأجواء السورية من الطيران الأميركي، ودعم إعلان المقاومة الوطنية ضد كل وجود أميركي وحليف وشريك له.

وفي بيان لها دعا المنسق العام لـ«الديمقراطي» الأمين العام لحزب «التضامن الوطني الديمقراطي» سليم الخراط، القيادة الروسية الحليفة والشريكة، وكافة القوى الصديقة ودول البريكس، إلى دعم مطالب الشعب السوري والوقوف إلى جانبه، في طرد القوات الأميركية من الأراضي السورية، وفرض مظلة جوية تحمي الأجواء السورية من الطيران الأميركي، ودعم إعلان المقاومة الوطنية ضد كل وجود أميركي وحليف وشريك له.

ودعا البيان الذي جاء تحت عنوان «مطالبة العشائر السورية داخل الوطن وخارجه بالموقف الوطني الموحد» إلى اجتماع وإجماع عاجل العشائر السورية اليوم، وبكل تموضعاتها الوطنية ومكوناتها وألقابها، بالإسراع لتحديد وتصويب بوصلة موقفها وولائها الوطني، وفي مواجهة من ينادي بالخارج وفي تركيا تحديدا، باسم العشائر السورية، وتحت راية الانفصال، والراية الكردية، والذين يرفضون أي حوار وطني، ويحاولون نسف هذا الحوار في «سوتشي».

ودعا البيان الذي جاء تحت عنوان «مطالبة العشائر السورية داخل الوطن وخارجه بالموقف الوطني الموحد» إلى اجتماع وإجماع عاجل العشائر السورية اليوم، وبكل تموضعاتها الوطنية ومكوناتها وألقابها، بالإسراع لتحديد وتصويب بوصلة موقفها وولائها الوطني، وفي مواجهة من ينادي بالخارج وفي تركيا تحديدا، باسم العشائر السورية، وتحت راية الانفصال، والراية الكردية، والذين يرفضون أي حوار وطني، ويحاولون نسف هذا الحوار في «سوتشي».