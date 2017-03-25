«التحالف» يهاجم سدّ الطبقة

تتابع «قوات سوريا الديموقراطية» عملياتها العسكرية باتجاه مدينة وسد الطبقة غربي الرقة، مدعومة بتغطية نارية من القوات الأميركية. وفي وقت تمكنت فيه «قسد» من التقدم جنوب غرب الطبقة، وسيطرت على عدد من القرى في محيط طريق حلب ــ الرقة، تراجعت من بعض النقاط التي كسبتها صباح أمس، على أطراف سد الطبقة من الجهة الشمالية، بعد هجوم مضاد واسع نفذه تنظيم «داعش».



وكانت المتحدثة باسم «قوات سوريا الديموقراطية»، جيهان شيخ أحمد، قد أعلنت أن قواتها المدعومة من الولايات المتحدة، وصلت أمس الجمعة إلى سد الطبقة على نهر الفرات، موضحة أن «القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية تقاتل التنظيم عند مدخل السد».

وأظهرت لقطات نشرتها حسابات مقرّبة من «قسد» مروحيات «أباتشي» أميركية تستهدف مواقع للتنظيم في قرى جنوب غرب مدينة الطبقة. وتناقلت عدة مواقع معلومات عن إصابة 3 من الجنود الأميركيين، ومقتل عدد من «قسد» خلال اشتباكات أمس، في تلك القرى، من دون صدور أي تأكيد رسمي.

وبدا لافتاً أمس إعلان فرنسا، على لسان وزير دفاعها جان إيف لودريان، أن معركة «استعادة» مدينة الرقة ستبدأ «خلال الأيام المقبلة»، فيما قال المتحدث باسم «قسد» طلال سلو، إن «إتمام عملية الإطباق على الرقة يحتاج إلى أسابيع». من جهة أخرى، شدد رئيس الوفد الحكومي إلى محادثات جنيف، بشار الجعفري، على أن مكافحة تنظيم «داعش» يجب أن تتم «بالتنسيق» مع الحكومة السورية.



(الأخبار)