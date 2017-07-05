«التحالف» يخرق سور الرقة القديمة

خرقت «قوات سوريا الديموقراطية» ترافقها قوات خاصة أميركية، بدعم جوي من «التحالف الدولي»، مواقع تنظيم «داعش» في منطقة سور الرقة التاريخي، الذي يحيط بأحياء المدينة القديمة.



وأعلن «التحالف»، في بيان، أنه «دعم تقدم (قسد) في أكثر المناطق تحصيناً في المدينة، عن طريق فتح ثغرتين في الجدار الذي يحيط البلدة القديمة». وأوضح البيان أن «الطائرات شنّت غارات محددة الهدف على جزأين صغيرين من السور، ما أتاح لقوات (التحالف) وشركائها اختراق المدينة القديمة، وحرم تنظيم (داعش) من استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة... إلى جانب الحفاظ على الغالبية العظمى من السور». ويبلغ طول أجزاء السور التي استهدفتها الغارات وفق البيان 25 متراً، فيما يبلغ طول القسم المتبقي من السور 2500 متر. وفي تغريدات على «تويتر»، قال المبعوث الرئاسي الأميركي لدى «التحالف»، بريت ماكغورك، إن دخول المدينة القديمة يعدّ «نقطة تحوّل في حملة تحرير المدينة».



(الأخبار، أ ف ب)