«التحالف»: قتلنا 1300 مدني «دون قصد»

أقر «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، بمقتل أكثر من 1300 مدني «من دون قصد» في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء عملياته ضد «داعش» في 2014.

وأشار «التحالف» في بيان إلى أنه شن 34502 غارة بين آب/ أغسطس 2014 ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، وقتل خلالها «ما لا يقل عن 1302 من المدنيين دون قصد نتيجة لغارات التحالف».

وأوضح أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين ينظر فيها، فيما تقدر منظمات أعداد القتلى المدنيين جراء غارات «التحالف» بأكثر مما يقر به الأخير.





(أ ف ب)